Competiție

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și Societatea Știițifică Cygnus, a propus organizarea unei competiții dedicate elevilor cu aptitudini deosebite în domeniul creativităţii ştiinţifice, a inventicii şi inovării, prima ediție urmând să fie găzduită de Suceava.

Olimpiada de Creativitate Științifică a fost inclusă de Ministerul Educației în calendarul olimpiadelor naționale, etapa pe țară fiind programată la începutul anului viitor.

Elevii vor participa în concurs cu un proiect sau un studiu din domeniul științific, tehnic, al inovării sau al inventicii, care încearcă să rezolve sau să explice o problemă a societății.

Olimpiada Națională de Creativitate Științificăeste deschisă elevilor din clasele a V-a până la a XII-a (a XIII-a), de la toate formele de învățământ, fiind structurată pe patru domenii: Ştiinţe (include lucrări din domenii ca biologie, chimie, geografie, fizică, mediu, matematică aplicată, etc), Ştiinţe aplicate(inginerie mecanică, energetică şi termotehnică, electrotehnică şi electronică, reciclare, economie, etc.), Tehnologia informaţiei (știinţa calculatorului, algoritmi, inteligenţă artificială, internet şi comunicare, aplicaţii software, etc.), Robotică (sisteme automate, sisteme autonome sau controlabile de la distanţă ce îmbină parte mecanică, electrică, electronică şi informatică).

Criteriile de jurizare vor ţine cont de: activitatea propriu-zisă a tinerilor din echipă în proiectul prezentat; respectarea rigurozităţii ştiinţifice; importanţa şi relevanţa proiectului în domeniu; nivelul de aprofundare al temei; nivelul de noutate al proiectului prezentat; activitatea elevilor în scopul atingerii obiectivelor proiectului.

Colaborare dintre mai multe instituții

Competiția are și o etapă internațională, unde România va participa cu două echipe, și anume o echipă formată din seniori și una formată din juniori.

„Este o realizare mare pentru Inspectoratul Școlar Suceava ca olimpiada propusă aici să fie aprobată și inclusă în calendarul național. Această propunere a rezultat în urma colaborării cu IȘJ Suceava (prin inspector general Gheorghe Lazăr și inspector general adjunct Gabriela Scutaru), Universitatea din Suceava (prin prof. dr. ing. Dan Milici și prof. dr. ing. Mihai Dimian, prorector), Societatea Știițifică Cygnus (președinte prof. Victor Șutac) și Ministerul Educației (prin inspector general Sorin Trocaru și consilier Ana Naghi)”, a precizat prof. dr. Petru Crăciun, inspector în cadrul Inspectoratul Școlar Suceava.

Acesta a mai subliniat că prima ediție a olimpiadei va marca 100 de ani de la Marea Unire prin premiile acordate.

Competiția va cinsti memoria a 24 de mari savanți, fiecare diplomă acordată purtând numele unui savant român (Dorel Cernomazu, Nicolae Paulescu, Ștefan Procopiu, Horia Hulubei, Ana Aslan, Petrache Poienaru, Ștefan Odobleja, Octav Onicescu, Henri Coandă, Traian Vuia, Emil Palade, Victor Babeș, Anghel Saligni, Dimitrie Gusti, Iustin Capră, Solomon Marcus, Mihai Drăgănescu, Emil Racoviță etc).