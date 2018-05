Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 24-26 mai, cea de-a XIV-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Development and Application Systems”. Evenimentul din acest an se remarcă printr-o participare internaţională de excepţie: Nathan IDA (Departamentul de Inginerie Electrică şi Calculatoare, Universitatea din Akron, SUA), Ralph M. Kennel (Departamentul de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică din Munchen, Germania), Detlef Streitferdt (Software Architectures and Product Lines Group, Universitatea de Tehnologie din Ilmenau, Germania), Gianfranco Chicco (Galileo Ferraris Department of Energy, Universitatea Politehnică din Torino, Italia), Remus Teodorescu (Departamentul de Tehnologie a Energiei, Universitatea Aalborg, Danemarca).

Începând din anul 1992, conferinţa s-a desfăşurat bianual, fiecare ediţie bucurându-se de un real succes, dovedit de interesul manifestat, în mod constant, de specialiştii din domeniu pentru tematicile propuse. Publicarea celor mai bune lucrări susţinute în cadrul conferinţei în revista Advances in Electrical and Computer Engineering (AECE) a contribuit, de asemenea, la consacrarea internaţională a evenimentului. În România, revista ştiinţifică AECE reprezintă prima publicaţie în domeniu care a fost indexată în Science Citation Index Expanded şi cotată în Journal Citation Reports/Science Edition de Thomson Reuters (cunoscută sub acronimul ISI), devenind treptat un reper important în mediul academic şi ştiinţific. Începând cu ediţia din 2014, conferinţa se desfăşoară sub egida IEEE, acest tip de indexare oferind cercetătorilor posibilitatea de a-şi pune în valoare rezultatele prin apariţia lucrărilor în prestigioasa bază de date IEEE Xplore, lucrările fiind incluse şi în baza de date ISI. Detaliile manifestării pot fi consultate la adresa www.dasconference.ro/.