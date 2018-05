După 28 de ani

Duminică, 3 iunie, începând cu ora 9,00, Înalt Prea Sfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoţit de Prea Sfinţitul Damaschin, va oficia împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi slujba arhierească de sfinţire a Catedralei „Învierea Domnului” din municipiul Fălticeni.

Construcţia catedralei, cea mai impunătoare clădire din urbea de pe Şomuz, cu o înălţime de 60 metri, lungime de 50 metri şi lăţime de 22 metri, a început în anul 1990. Până în 1997 amplasamentul catedralei era o groapă în care se degrada tot mai mult armătura fundaţiei şi se aruncau deşeuri. În toamna anului 1997, prin venirea preotului Ioan Argatu, de la parohia „Sf. Ilie” Vatra Dornei, s-a ridicat alături o capelă din lemn, prin contribuţia exclusivă a credincioşilor din bazinul Dornelor. În anul 1998 s-a ridicat întreaga elevaţie la cota „0”, executându-se în acelaşi timp şi izolaţia pe partea exterioară ce va fi acoperită de pământ. În anul următor s-a turnat planşeul peste subsolul Catedralei, iar din anul 2000 s-a trecut la ridicarea etapizată a pereţilor din cărămidă şi executarea şi armarea stâlpilor de susţinere din interior şi a stâlpilor din pereţii exteriori.

“Nici Guvernul şi nimeni altcineva, în afară de Primăria Fălticeni, nu a pus o cărămidă la înălţarea acestui sfânt locaş, cel puţin până în prezent. S-au strâns leu cu leu de către preoţii şi consilierii Catedralei, din donaţiile mici ale adevăraţilor creştini, săraci pe dinafară, dar bogaţi la suflet. În fiecare an ne-am propus, după puterile de care suntem conştienţi că le avem, să realizăm câte ceva din marele volum de lucrări, cerând sprijinul şi ajutorul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului. În fiecare an aproape că am realizat ceea ce ne-am propus”, susţine preotul Ioan Argatu.

Turnurile mici din faţă s-au construit cu cărămidă plătită de Gigi Becali.

“Invităm cu drag şi recunoştinţă pe toţi preoţii din Protopopiatul Fălticeni şi din întreaga Arhiepiscopie a Sucevei ţi Rădăuţilor, care au avut dragoste de-a lungul timpului, de au ajutat cu multă înţelegere şi consideraţie pe consilierii noştri parohiali să colecteze fonduri băneşti şi de a-i încuraja în osteneala lor; pe toţi ctitorii şi donatorii şi pe toţi credincioşii care au avut răbdare în aşteptare îndelungată a sfinţirii”, este mesajul preotului paroh Ioan Argatu şi al preoţilor slujitori Ionuţ Suditu şi Claudiu Valerian Hariuc, pentru ziua de 3 iunie.