Prin AJOFM

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Suceava a anunţat că oferă tinerilor absolvenţi ai promoţiei 2018 prime de 1.500 de lei pentru angajare. Condiţia este ca absolvenţii instituţiilor de învăţământ să se înregistreze în evidenţa AJOFM Suceava după absolvire, după care să se angajeze în termen de 60 de zile de la data absolvirii.

Prestaţia a fost legiferată începând de anul acesta şi este destinată stimulării inserţiei pe piaţa muncii a tuturor absolvenţilor care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 1 an şi are un cuantum de 1.500 de lei. Prima tranşă a primei, în valoare de 750 de lei, se acordă la angajare şi diferenţa la un an de la angajare.

Tinerii absolvenţi care nu îşi continuă studiile trebuie oricum să intre în evidenţa AJOFM în termen de 60 de zile de la data absolvirii, în caz contrar neavând drept nici de a cere indemnizaţia de şomaj, în cuantum de 250 de lei lunar, timp de şase luni de zile.

„Recomandăm absolvenţilor ciclului superior al liceului, care doresc să înceapă cariera profesională şi caută un loc de muncă, să se înregistreze în evidenţele AJOFM Suceava în perioada 26 mai – 24 iulie 2018, etapă obligatorie pentru obţinerea primei de inserţie în urma angajării sau a indemnizaţiei de şomaj (250 de lei lunar, timp de şase luni), indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Absolvenţii ciclului inferior al liceului, ai învăţământului profesional şi special, cu finalizarea studiilor la date calendaristice diferite, au aceleaşi beneficii dacă se înregistrează în evidenţele agenţiei în termen de 60 de zile de la data absolvirii, termen de decădere din drepturi pentru toţi absolvenţii’, se arată într-un comunicat al AJOFM Suceava.

Absolvenţii cu studii superioare sunt beneficiarii prestaţiilor menţionate dacă se înregistrează în baza de date a AJOFM Suceava în termen de 60 de zile de la încheierea ultimului an de studii sau de la data la care au luat examenul de licenţă, dacă susţinerea şi promovarea lui nu depăşesc un an de la finalizarea studiilor.

Elevii din ultimul an de studiu, care nu au situaţia şcolară încheiată la data absolvirii, pot obţine aceleaşi beneficii dacă se înregistrează în evidenţele agenţiei în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă.