Anvelopele sunt singurele puncte de contact ale autoturismului cu drumul. Anvelopele de iarnă au fost concepute pentru a se adapta la condițiile de conducere specifice iernii: ploaie, frig, zăpadă, gheață. În România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii, chiar dacă nu există o dată limită după care trebuie montate. Ideea este că, dacă ești prins fără anvelope iarnă pe zăpadă sau polei (sau anvelope omologate all-season), vei primi o amendă usturătoare.

Anvelopele de iarnă sunt mai potrivite pentru condiții de iarnă

O anvelopă de iarnă este o anvelopă al cărei model al benzii de rulare, formulă a benzii de rulare sau structură internă este în esență concepută pentru a funcționa mai bine decât o anvelopă de vară în condiții de iarnă.

Iarna, șofatul trebuie să se adapteze... și la fel și vehiculul dumneavoastră! Pe drumurile umede sau înghețate, condițiile de conducere pot deveni rapid periculoase: acvaplanare, polei, îngheț localizat, zăpadă topită sau compactată, petice de gheață... Aderența, vizibilitatea și frânarea sunt afectate în mare măsură. Pe drumurile uscate, cauciucul de iarnă asigură, de asemenea, o mai bună aderență la drum și o capacitate de frânare atunci când temperaturile scad.

Sub 7°C, anvelopele de iarnă sunt mai potrivite

În timp ce cauciucul anvelopelor de vară se întărește imediat ce temperatura scade sub 7°C, cauciucul anvelopelor de iarnă rămâne moale. Acest lucru facilitează aderența la drum la temperaturi scăzute. Pentru a optimiza această aderență, chiar și pe vreme foarte rece, anvelopele de iarnă sunt fabricate din materiale rezistente la frig (amestec de cauciuc). Această compoziție specială a anvelopelor de iarnă permite cauciucului să rămână flexibil și, astfel, să rămână în contact cu drumul chiar și la temperaturi scăzute.

Anvelope de iarnă: conduceți în confort

Deoarece sunt la fel de confortabile ca și anvelopele de vară și nu se uzează mai repede datorită tehnologiilor sofisticate de compoziție, anvelopele de iarnă sunt, de asemenea, o alegere bună pentru confortul și bugetul dumneavoastră.

Anvelopele de iarnă se amortizează foarte repede: există o diferență de preț de circa 10% între o anvelopă de iarnă și una de vară.

Anvelopele de iarnă: profilul potrivit pentru drum

Profilul anvelopelor de iarnă este diferit de cel al anvelopelor de vară. Are șanțuri și caneluri suplimentare. Prin urmare, cu anvelopele de iarnă beneficiați de o aderență mai bună, de o frânare mai bună și de o transmisie optimă pe drumurile de iarnă. Stabilitatea, aderența și manevrabilitatea în condiții dificile sunt avantajele utilizării anvelopelor de iarnă.

Protecție împotriva acvaplanării în timpul iernii

În timpul iernii, există un risc constant de acvaplanare din cauza peliculei de apă de pe drumuri. Profilul benzii de rulare a anvelopelor de iarnă permite evacuarea eficientă a apei și reduce considerabil riscul de acvaplanare. Cu anvelopele de iarnă, șoferii sunt mai în siguranță, deoarece au un control mai bun asupra vehiculului lor.

Anvelopele de iarnă folosesc o etichetă specială pentru a marca gama lor de utilizare și versatilitatea.

Motivele pentru a cumpăra anvelope de iarnă

Dincolo de aspectul legal, iată care sunt avantajele de a avea montate anvelope de iarnă pe mașina dumneavoastră în anotimpul rece.

1: Anvelopele de iarnă sunt concepute pentru a oferi siguranță maximă la temperaturi sub 7°C.

Spre deosebire de anvelopele de vară, care se întăresc odată cu temperaturile scăzute, cele de iarnă rămân mai moi și aderă mai bine la șosea chiar și la temperaturi sub zero grade. Anvelopele de iarnă sunt fabricate din diferite compoziții de cauciuc care le permit să rămână moi de îndată ce temperaturile scad sub 7°C.

2: Anvelopele de iarnă au performanțe de frânare mai bune pe drumuri umede, înzăpezite și înghețate.

Datorită unui model special de lamelare, anvelopele de iarnă au de până la 6 ori mai multe caneluri decât o anvelopă de vară! Datorită acestora, a profilului benzii de rulare și a flexibilității cauciucului, un vehicul echipat cu anvelope de iarnă se oprește în medie în 60 de metri la 80 km/h, față de 140 de metri în cazul unei mașini cu anvelope de vară.

3: Anvelopele de iarnă au o tracțiune mai bună

Datorită benzilor de rulare mai mari decât cele ale unei anvelope de vară, anvelopele de iarnă oferă o tracțiune mai bună pe drumurile de iarnă, indiferent de condiții: frig, îngheț, zăpadă, ploaie. Prin urmare, anvelopele de iarnă vă vor oferi un control mai bun în situații de accelerare.

4: Anvelopele de iarnă vor dura mai mult

Dacă sunt utilizate în condiții adecvate și dacă alternați între anvelopele de iarnă și cele de vară, anvelopele de iarnă vor dura mai mult. Veți putea să le folosiți timp de mai mulți ani cu fiecare nouă iarnă.

5: Anvelopele de iarnă vă permit să economisiți anvelopele de vară.

Prin alternanța între anvelopele de iarnă și cele de vară, anvelopele de vară se vor uza și se vor rupe mai puțin repede. Așadar, prin echiparea cu anvelope iarnă, vă optimizați bugetul pentru anvelope, îmbunătățindu-vă în același timp siguranța.