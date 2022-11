Vineri, 4 Noiembrie 2022 (19:39:18)

În cadrul unei conferințe de presă din cursul zilei de vineri, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a făcut referire la finalizarea Terminalului 2 al Aeroportului ”Ștefan cel Mare” Suceava în cursul lunii februarie a anului viitor. ”Sperăm ca în februarie să terminăm și să recepționăm Terminalul 2 al aeroportului și lucrăm la studiile de fezabilitate pentru Terminalul 3 pentru un milion de pasageri și Terminalul Cargo.”

În același timp, el a vorbit despre demararea proiectului de realizare a unui nou drum de acces spre aeroport dinspre cartierul Burdujeni al municipiului Suceava și extinderea spațiilor de parcare ale aeroportului: ”Tot acolo lucrăm acum la documentația de expropriere pentru drumul care să ne lege de Burdujeni. Tot în zonă analizăm posibilitatea de achiziții de teren pentru parcări, să extindem parcările. Deci o dinamică foarte mare se cunoaște în această zonă și le avem pe toate în vedere. Eu cred foarte mult în dezvoltarea acestei zone și cred în parteneriate cu mediul de afaceri, cu universitatea și va veni o zi când această zonă va deveni foarte dinamică”, a mai spus președintele Gheorghe Flutur.

Făcând referire la cifrele înregistrate în privința traficului de călători de pe aeroportul sucevean, Flutur a continuat: ”Uitați-vă la dinamica circulației oamenilor cu avionul, Suceava are aproape 700.000 de pasageri în acest an și în ultima lună chiar a fost pe locul 4, ceea ce este un semn foarte bun și pentru mediul de afaceri. Am fost contactat de asociațiile de la Milișăuți, pentru exportul de murături. Ei vor să-l facă cu avioane către Londra.” Pentru cerințele aflate în permanentă creștere, dezvoltarea Aeroportului Suceava și a Parcului Industrial de acolo reprezintă o prioritate.