Protest

O importantă delegație a sindicaliștilor afiliați la CNSLR Frăția va fi prezentă joi, 27 octombrie, la Bacău, unde este programat un miting de protest împotriva Guvernului. Delegația va fi compusă din 70 de oameni, care fac parte din sindicatele SANITAS din unitățile sanitare și de asistență medico-socială sucevene, sindicatul PRO AS al salariaților din asistență socială, membri ai sindicatelor PETROM din Suceava și Botoșani, precum și un număr însemnat de membri ai Sindicatului Pensionarilor „Frăția” Suceava. ”Vom solicita, în numele sindicaliștilor, dar și al tuturor categoriilor sociale pe care le reprezentăm, ca Guvernul să adopte măsuri reale pentru asigurarea unui trai mai bun, prin creșteri ale salariilor și pensiilor, normalizarea costurilor pentru facturile la energie, asigurarea stabilității locurilor de muncă și garantarea unui dialog social real în care sindicatele să fie parteneri activi de negociere și nu doar cu rol consultativ. Pentru salariații din sistemul de sănătate și asistență socială cerem acordarea creșterii integrale a salariilor de bază prevăzute de Legea 153/2017 a salarizării în sistemul bugetar, raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază actual, raportarea coeficienților de ierarhizare la salariul minim în plată, actualizarea valorii indemnizației de hrană la prețurile actuale ale alimentelor și energiei, negocierea și semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector Sănătate și Asistență Socială, cu includerea tuturor drepturilor legitime”, a detaliat Gabriel Buliga, președintele CNSLR Frăția, motivele pentru care sindicaliștii ies în stradă.

Acesta mai spune că actualii angajați cu salarii de mizerie vor deveni viitori pensionari cu pensii de mizerie, ceea ce va duce la creșterea inechităților sociale. ”Dacă cei ce ne conduc ar fi mărit treptat salariile și pensiile an de an nu am fi ajuns acum să vorbim de sărăcie națională, de o putere de cumpărare din ce în ce mai mică. Diferențele salariale între colegii din aceeași instituție și aplicarea măririlor salariale numai unor categorii de angajați fac ca oamenii să se revolte și să iasă în stradă pentru a cere dreptate și echitate socială, în condițiile în care creșterile prețurilor și ale valorilor facturilor duc spre sărăcie traiul zilnic”, a mai arătat Gabriel Buliga.

Mitingul de la Bacău nu va fi unul singular. În aceeași zi, de la aceeași oră, 12.00, vor fi organizate acțiuni de protest și în Iași, Cluj, Constanța, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara precum și în București, la Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe și Ministerul Energiei.