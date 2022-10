Miercuri, 26 Octombrie 2022 (15:14:07)

Funcționarii publici din Prefectura Suceava l-au dat în judecată pe prefectul Alexandru Moldovan pentru ca instanța să-l oblige să le plătească salariile la nivelul altor prefecturi din țară, unde salariații au câștigat astfel de procese. De asemenea, funcționarii solicită ca prefectul să fie obligat să le plătească diferențele salariale care rezultă din drepturile salariale solicitate, sume care să fie actualizate cu indicele inflației la data plății efective, la care să se adauge și dobânda legală de la data scadenței și până la plata efectivă a debitelor restante.

Acțiunea deschisă de funcționari în luna aprilie a acestui an este motivată de faptul că salarizarea la Prefectura Suceava este inferioară celei din alte prefecturi, ca de exemplu la Prefectura Argeș, deși toate aceste instituții sunt subordonate aceluiași angajator, anume Ministerul Afacerilor Interne.

Practic, este vorba despre aplicarea principiului conform căruia pentru activitate exercitată în aceleași condiții oamenii trebuie plătiți la fel. În sprijinul acțiunii lor în instanță funcționarii invocă și două decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, din 2018 și 2021, pe baza cărora se pot aplica majorările salariale, precum și faptul că alte instanțe din țară au dat câștig de cauză salariaților. Este vorba despre Argeș și Neamț, unde deciziile sunt definitive și Botoșani, Covasna, Caraș Severin și Cluj, unde funcționarii publici din prefecturi au câștigat pe fond.

La Suceava, chemarea în judecată a fost înregistrată la Tribunal în data de 6 aprilie a.c.. Președintele primului complet de judecată la care dosarul a fost distribuit a formulat cerere de abținere, aprobată în 22 septembrie a.c. Următorul judecător la care a ajuns dosarul a procedat la fel și în 4 octombrie i-a fost aprobată solicitarea de abținere. Dosarul a fost repus pe rol în data de 10 octombrie a.c. și se așteaptă reacția judecătorilor.

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a recunoscut că la Prefectura Suceava sunt cele mai mici salarii la nivelul instituțiilor publice din județ și a declarat că acesta este și motivul pentru care funcționari cu experiență au început să plece la instituții unde sunt mai bine plătiți. De exemplu, un șef de serviciu din Prefectura Suceava are un salariu net de 5075 de lei, la care se adaugă norma de hrană, de 1054 de lei. Un consilier principal are un salariu net de 3.136 lei, un consilier superior – 3.834 lei, iar un șofer- 2.632 de lei. La toate cele trei funcții amintite se adaugă norma de hrană de 806 lei.

· Funcționari bine pregătiți și cu experiență părăsesc Prefectura pentru posturi mai bine plătite

Tot Suceava este singurul județ din țară care nici la această dată nu are secretar general al Prefecturii, atribuțiile fiind îndeplinite, prin ordin de prefect, de șefa serviciului juridic. De la 1 noiembrie, din prefectură un funcționar va pleca la APIA, iar altul la Evidența Populației, structură aflată în subordinea Consiliului Județean, dar potrivit prefectului, și alți salariați și-au exprimat intenția de a se transfera la alte instituții. „Ne confruntăm cu un exod al colegilor bine pregătiți și cu experiență, către structuri din administrația județeană, locală sau centrală, unde sunt mai bine plătiți și au mai puține responsabilități ca la Instituția Prefectului. În contextul alegerilor din 2024 – patru rânduri de alegeri – asigurarea resursei umane de calitate va fi principala provocare a mandatului de prefect”, a declarat Alexandru Moldovan.

Prefectura are 47 de posturi, din care 4 sunt vacante – cel de secretar general, unul de consilier asistent la Structura de securitate, două de consilieri superiori la serviciul Servicii publice și situații de urgență și urmează să se vacanteze încă două posturi de consilier juridic, grad profesional superior. Deși Instituția Prefectului este reprezentantul Guvernului în teritoriu, deci teoretic ar fi în fruntea ierarhiei pentru că asigură controlul de legalitate pentru toate celelalte instituții administrative, practic funcționarii dintr-o primărie de comună sau de la Consiliul Județean au salarii și cu 2.000-3.000 de lei mai mari.

Pentru comparație, un șofer cu treapta de salarizare I la Consiliul Județean are salariul de bază 5.200 de lei, iar un șef de birou - 10.500 lei. Un șef de birou de la Prefectură cu cea mai mare gradație, 5, are salariul de bază, la această dată, de 7.351 de lei, iar un consilier cu grad profesional asistent, gradația 2, are 3.691 de lei. Un consilier cu grad profesional superior și gradație 5 are salariul de bază puțin mai mare decât șoferul de la Consiliul Județean, respectiv 5.873 de lei.