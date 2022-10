Nu am aproape nimic de adăugat despre situația Simonei Halep. Cam toată lumea de la noi și de aiurea a spus același lucru, că e exclus ca Simona să fi luat intenționat acea substanță, adică să fi trișat. Toată lumea care contează, să fim înțeleși. De asemenea, s-a subliniat și că asta nu va avea efect, în caz că poate demonstra, decât asupra duratei suspendării. Simona tocmai a împlinit 31 de ani, deci o suspendare de ordinul anilor, fie și unul singur, i-ar încheia practic cariera. Chiar dacă ar mai reveni apoi, stilul său de joc n-o mai ajută, el fiind bazat pe vigoarea tinereții și pe viteza de reacție. Pare o fundătură din care fata noastră (ar trebui și la greu să rămână așa) n-are cum ieși. Dar vom vedea. Ce aș vrea să remarc este iureșul în care a intrat viața Simonei în ultimul an. S-a căsătorit și a divorțat. Și-a dat afară antrenorii. Momentul ăla în care CTP scria că Simonei nu-i mai trebuie antrenor, își ajungea ea sieși! Dar a avut, a început să lucreze cu Mouratoglou. Apoi cu o întreagă echipă impusă de acesta, de la academia sa. Cu francezul ”pe bancă”, a câștigat un turneu din categoria 1000, cel de la Toronto, dar la US Open a ieșit brusc, părând fără soluții în fața unei jucătoare din Ucraina, interesantă, dar limitată. Foarte fluctuant era jocul Simonei, uneori pe parcursul aceluiași turneu. S-a retras neașteptat pentru restul sezonului ca să își facă o operație estetică, teoretic folositoare și la ameliorarea respirației în regim de efort. Iar acum, asta. Pozitivarea la controlul antidoping. Acest fapt nu ar trebui să arunce o umbră asupra carierei sale, căci a trecut suta de teste antidoping în toți anii ăștia, iar ce a obținut e bun obținut. Teoretic, dar știți cum e. Depășind latura emoțională, cred că sunteți de acord că ar fi interesant de aflat cum s-a întâmplat cu adevărat, cum a decurs totul. Dar oare vom afla vreodată? Mouratoglou tocmai a avut o reacție mai elaborată, iar de reținut e faptul că și el, dimpreună cu industria pe care a creat-o în jurul său, se află pentru prima dată în această situație. Dacă apărarea Simonei va merge pe varianta în care cineva din echipă a ”trădat-o”, cu sau fără intenție, afacerea Mouratoglou ar primi o lovitură grea, în cazul în care s-ar putea și dovedi așa ceva. Cam asta ar fi de urmărit în continuare, dacă pozițiile celor doi în această cauză vor deveni treptat antagonice.