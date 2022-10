Proiect Erasmus

37 elevi și 10 profesori din Polonia, Spania, Italia, Grecia și Letonia au participat în această lună la activități organizate deȘcoala Gimnazială Pojorâta (școala gazdă), în cadrul proiectului Erasmus+ ”Reading is my passion and new fashion”, Mobilitatea C4. Conform informațiilor oferite de prof.dr. Cătălin Mihăilescu, au fost cinci zile pline de activități la școala din Pojorâta. În prima zi a săptămânii (3 – 7 octombrie) musafirii au fost așteptați la sala de festivități a Căminului Cultural ”Pietrele Doamnei”, unde elevii școlii gazdă „au pregătit un program de cântece în limbile română, italiană, germană, letonă și poloneză, coordonați de profesorul Mahu Victor. Dansurile spaniole au încins atmosfera”. Nu au putut lipsi dansurile populare specifice zonei, coordonate de profesorul Constantin Zlevoacă, precum și prezentarea baladei „Miorița”, sub îndrumarea profesoarei Vermeșan Daniela.

În partea a doua a zilei, ne-a mai spus prof.dr. Cătălin Mihăilescu, a urmat pregătirea de mini-books și jocuri didactice, activități coordonate de profesoara Piticari Petronela. „Pe lângă locul unde trăim și lucrăm, în următoarele zile am ținut să le arătăm și unde avem acces la educație, precum și câteva detalii despre spațiul în care ne-am format ca popor și entitate culturală. Au vizitat Biblioteca Bucovinei <I. G. Sbierea>, valoroasele exponate din Muzeul Național al Bucovinei și din Muzeul Ouălor Lucia Condrea Moldovița, dar și Muzeul Satului Bucovinean sau Cetatea de Scaun a Sucevei. Vizitarea Mânăstirii Moldovița, a cărților în slavonă sub ghidajul măicuțelor Teodora și Paisia, precum și călătoria cu Mocănița au reprezentat conectarea grupului cu divinitatea și o experiență binevenită într-o frumoasă zi de toamnă. Ultimele două zile au oferit același cadru de lucru organizat combinat cu o felie de ospitalitate românească. <Introducerea în benzile desenate naționale>, la care au participat toate echipele și profesorii îndrumători, întâlnirea cu scriitorul Sebastian Crăciun din Câmpulung Moldovenesc și mai ales activitățile care au scos în evidență latura ludică a cititului s-au dovedit preferatele copiilor. Ziua s-a terminat cu o cină în care copiii și profesorii au socializat discutând despre cultură, artă și muzică. La finalul săptămânii, au avut loc activități în sala de lectură a școlii, unde elevii au discutat despre cărțile preferate, iar reprezentanți din fiecare țară au scris titlurile favorite, în limba națională. Ziua s-a terminat cu vizitarea Muzeului Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, legarea de prietenii, lacrimi și aprecieri pozitive, iar noi rămânem cu bucuria că musafirii noștri au dus cu ei imaginea concretă a adevăratului român”, a completat prof. Mihăilescu.