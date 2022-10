Concurs

Daniel Drăgoi revine în funcția de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava, la doi ani și jumătate din momentul în care a fost demis pentru că s-a rugat în fața instituției. Juristul sucevean a fost singurul participant la un concurs organizat de Administrația Bazinală de Apă Siret. Daniel Drăgoi a fost singurul candidat care a promovat proba scrisă a examenului, iar marți, la interviu, a obținut 77 de puncte. În aprilie 2020, în plină pandemie de Covid-19, directorul de atunci al SGA Suceava a ieșit în fața instituției și s-a rugat pentru ca Dumnezeu să ne scape de boală. Imediat, conducerea Ministerului Mediului, Pădurilor și Apelor l-a demis. Cu acel prilej, Daniel Drăgoi spunea: ”Pace. Cum vă spuneam ieri, dimineață m-a sunat șeful meu de la Bacău, pentru că a primit ordin să mă demită pentru gestul meu, de a mă ruga în fața clădirii, ca Dumnezeu să se îndure de Suceava/România și să oprească această pandemie de Covid-19. Le-am spus că nu am greșit cu nimic față de voi, nici față de Dumnezeu. El a zis că așa a venit ordinul de la București. Și astăzi am primit decizia prin fax, cu data de 10-04-2020, sunt schimbat din funcție. De 6 ani sunt pe acest post și cred că este și acest lucru în voia Lui Dumnezeu. Șefii mei au zis că regretă pentru că nu au ce să-mi reproșeze, dar cred ei că Dumnezeu va face dreptate! Le-am spus că nici eu nu le reproșez nimic și continui să mă rog așa cum am declarat. Vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre! Să rămânem sănătoși!”. Funcția de șef al SGA Suceava a fost ocupată în acest interval de Bogdan Piticari.