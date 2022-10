Cine ne sunt idolii?

Părerea lui Dan

Mihai Eminescu: „Ca să-ți dai seama de nivelul culturii generale a unei nații, trebuie să vezi ce idoli are!” Ce cultură generală, dar și tehnică economică, politică etc. are un popor ce are ca idoli Vulpița, Viorel, Bianca Drăgușanu și se extaziază la nunta lui George Simion, cel care recunoaște că și-a desăvârșit educația în galeria de fotbal?

Ce calități sunt necesare pentru ca idolul să devină „icoana” la care se închină majoritatea românilor? În primul rând un idol „made în România” trebuie să muncească puțin (sau deloc!) și să câștige „fără număr”! Apoi, să fie în lumina reflectoarelor, inclusiv a celor de la turnurile de pază ale pușcăriilor! Să-i facă pe dușmani să „crape de invidie” și pe apropiați să-l admire!!

Nu se cere carte multă, că dăunează! Să știe să silabisească ziarul, să scrie (suficient și cu litere mari!) și să numere bani. Cu aceste dotări se obține și permisul de conducere auto, după ce au dovedit că știu să numere banii pentru examinatori! Achiziția de diplome de licență, masterat, doctorat (tot fără număr) nu ridică nici o problemă! Condiționată tot de „știința” numărării banilor. Să vedem unde se manifestă acești idoli?

În primul rând în show biz, unde cântă, dansează, spun glume și emit judecăți de „imensă valoare” teoretică și practică! Idolul și mai ales „idolița” (sau cum s-o fi spunând) trebuie să arate supersexi! Aici intervine bisturiul chirurgului care face din orice ființă banală o păpușă Barbie!

Idolii îi regăsim și în fotbal! Cu condiția să aibă multe tatuaje și o coafură șocantă! Am remarcat un astfel de idol, la îmbrânceala de la execuția unei lovituri de colț, cum își mângâia delicat buclele fixate elegant cu gel! Cum să nu fie model?

Sunt idoli și în afaceri, dacă sunt anchetați de DNA, se afișează cu „vedete” și fac chefuri de sute de mii de euro! Românii se extaziază când îi văd comandând șampanie cu roaba (tărăboanță, pe la noi) și jucând table la Monte Carlo! Obligatoriu, aproape, nu trebuie să plătească dările la stat și să se îmbogățească „fără justă cauză”!

Idoli sunt și o serie de politicieni care, cu studii precare sau chiar dubioase (diplome la facultăți fantomă), ajung să conducă (unde?) destinele României! Cum să convingi copilul să învețe dacă un politician cumpără licențe, masterate sau doctorate și el nu știe să scrie o cerere? De fapt el nu cere, ordonă!

Categoric sunt și profesioniști în lumea spectacolului, a sportului, în afaceri și chiar în politică (aici tot mai puțin, de la un mandat la altul!). Ei nu prea sunt idoli! Sunt invidiați, li se caută cusururi și creează un complex puternic în masa de adulatori ai idolilor.

Dar sunt folosiți pentru „poze de grup” cu demnitarii care nu vor decât să „rupă” pentru ei o parte din succesul idolilor! Și aceștia sunt aleși după succesul la masele populare! Un interpret de muzică populară categoric premiat; un laureat al unei medalii la o Olimpiadă internațională sau acceptat la o universitate de top din lume, mai puțin premiat, sub motivația POATE VOM VEDEA; SĂ CĂUTAM PREVEDERI LEGALE!!!

În consecință, ei nu au putut face obiectul acestui articolaș! Ei își fac treaba și nu au timp de „joc de scenă”!

În România remarcăm cea mai nătângă „frecare de mentă” pe creșterea pensiilor, a salariilor minime și a compensării cheltuielilor cu energia electrică de când mă știu! Nici înainte nu am citit să se fi întâmplat ceva similar.

La Suceava, „cântec joc și voie bună” în frumoasa Bucovină cu „preparate tradiționale” și „distracție pe cinste”! Distracția lor, pe care o suportăm noi! Dar avem evenimente și „idoli”!!

Dan Strutinschi