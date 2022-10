Parteneriate

Municipiul Suceava ar putea beneficia de o intensificare a activității turistice, ca urmare a promovării atracțiilor turistice de la noi, în Cipru.

Ideea a fost conturată de către primarul Ion Lungu, cu ocazia vizitei sale oficiale, în scopul parafării înfrățirii cu orașul Karavas.

„Am avut onoarea să vizitez Ambasada României din Cipru.

Mulțumesc ambasadorului României în Cipru, Excelența Sa, Dan Mihalache, pentru invitație și primirea călduroasă de care am avut parte.

Am discutat despre problemele românilor care lucrează în Cipru.

I-am prezentat proiectele municipalității, strategia de a atrage fonduri europene și am stabilit să facem parteneriate culturale cu ambasada anul viitor, să promovăm municipiul Suceava din punct de vedere turistic în această țară a Uniunii Europene care are un potențial turistic dezvoltat.

Sunt convins că vom face schimburi de experiență importante”, a spus edilul-șef al Sucevei, Ion Lungu.

Cipru este o destinație turistică majoră în Marea Mediteraneeană, fiind a treia insulă ca mărime, după Sicilia și Sardinia.