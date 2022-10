Decizie

Un rus căutat cu mandat internațional și care în prima parte a acestui an a fost prins în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret în timp ce încerca să intre în România a fost pus în libertate de instanțele sucevene. Bărbatul a obținut și ”protecție subsidiară”, o formă de azil politic, iar acum se află sub protecția statului român la Centrul de azilanți din Rădăuți. Andrei Skripii are 55 de ani și până în 2020, când a părăsit Rusia, a lucrat ca medic pediatru în orașul Ufa. A respins vehement acuzațiile care i se aduc și spune că totul i se trage din faptul că a militat pentru respectarea drepturilor omului. Versiunea sa este susținută și de Traian Andronachi, avocatul care l-a reprezentat în instanță și care a precizat că actele depuse la dosar nu dovedesc în niciun fel că bărbatul ar fi comis fraude de proporții în detrimentul Federației Ruse. ”Monitorul de Suceava” a vorbit atât cu cetățeanul rus, cât și cu avocatul acestuia, într-un dosar care se pare că este unicat în România, cel puțin după începerea războiului.

A fost învinuit că ar fi omorât o persoană și a fost internat ca bolnav psihic

Andrei Skripii a intrat în România la începutul lunii martie a acestui an, iar imediat a și fost arestat. Spune că a fost o surpriză imensă chiar și pentru el și că nu știa că este dat în urmărire internațională. În 2020 a părăsit Rusia și s-a stabilit în regiunea Kiev, la Izium, oraș care a fost sub ocupația armatei ruse luni întregi. A decis să plece din Ucraina pentru a nu cădea în mâna armatei lui Putin. A povestit că în timp ce milita pentru drepturile omului în Rusia i s-a înscenat un dosar penal și pur și simplu a fost torturat de anchetatori.

”Prima oară am fost reținut și învinuit că am omorât chiar o persoană. Mă interogau cu metode dure și doreau ca eu să recunosc fapta. Prin acest proces am fost dus și internat la spitalul de Psihiatrie și timp de doi ani mi-au dat tot felul de tratamente, deși eu sunt medic și trebuia să știu să dau un diagnostic pe linia asta psihiatrică. M-am adresat ulterior la CEDO și am fost eliberat, iar mai apoi la Moscova am obținut un certificat prin care se arăta că nu sunt bolnav psihic și am fost practic eliberat și de instanță”, a povestit Andrei Skripii.

”Eram pierdut dacă trebuia să mă întorc în Rusia. Mă aștepta moartea”

Bărbatul a spus că a cerut protecție din partea statului român pentru a nu se întoarce în Rusia, unde risca să fie chiar ucis.

”Da, am cerut azil politic și mi s-a acordat și de aceea vreau să mulțumesc Guvernului României, dar și avocatului Traian Andronachi, pentru că altfel eram pierdut dacă trebuia să mă întorc în Rusia. Mă aștepta moartea, deoarece aș fi trecut prin acea procedură de filtrare, despre care vorbește și președintele Zelenschi, făcută de serviciile de securitate ruse și practic nu aș fi avut nici o șansă. Aceste organe folosesc metode barbare, chiar și în Rusia când eram mi-au strivit degetele, mi-au ars fața. Războiul actual este un militarism agresiv, iar aceste două cuvinte cred că spun totul. Sunt anulate toate drepturile esențiale, cum ar fi dreptul la viață, dreptul la proprietate, dreptul la a avea afaceri, toate acestea sunt aduse la zero”, a mai arătat Andrei Skripii.

Îl consideră pe Vladimir Putin nu doar dictator, ci și oligarh, iar despre oamenii din Rusia consideră că nu sunt suficient de bine informați despre nenorocirile provocate în Ucraina.

Avocat Traian Andronachi: ”Acuzațiile aduse nu au putut fi dovedite”

Traian Andronachi, avocatul care l-a reprezentat pe cetățeanul rus, spune că acest caz este unic, dar și faptul că acest client aparte a stat mai mult în arest față de cât prevede legislația și asta prin decizii luate de fiecare dată de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

”Instanța a emis pe data de 18 octombrie sentința definitivă prin care medicul Andrei Skripii a primit protecție subsidiară în România. El are obligația să respecte legile României. Acum (n.a. – ieri) plecăm de la Palatul de Justiție și vom merge la Centrul de azilanți din Rădăuți pentru a face demersurile în vederea obținerii cărții de identitate”, a arătat Traian Andronachi. Potrivit Legii 122/2006, la articolul 26, aliniat 1, se arată că ”Protecţia subsidiară se poate acorda cetăţeanului străin sau apatridului care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat şi cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în ţara de origine, respectiv în ţara în care îşi avea reşedinţa obişnuită, va fi expus unui risc serios şi care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreşte protecţia acelei ţări”.

Avocatul a ținut să mulțumească și colegilor cu care a colaborat în acest caz în care s-a lucrat în echipă, respectiv Rodica Cușnir, Narcis Gabriel Chira și Iosif Cernușcă, ultimul din ei avocat din Cernăuți care locuiește în Suceava și care a asigurat traducerea din rusă în română și invers.

”Tribunalul Suceava a conchis că medicul Andrei Skripii trebuie să rămână în România pentru că dacă va fi extrădat în Federația Rusă urmează să fie supus terorii sau poate fi chiar și omorât. Acuzațiile care i s-au adus, care cel puțin din punctul nostru de vedere au fost inventate de autoritățile din Federația Rusă, au fost de fraudă la scară largă, adică la o perioadă anume medicul Skripii Andrei a fost un constructor și a contractat locuințe pe care ulterior nu le-a mai construit, însă conform dovezilor de la dosar aceste acuzații nu pot fi pertinente”, a precizat Traian Andronachi.

A stat în arest mai mult decât prevede legislația

Avocatul rădăuțean a mai spus că legislația prevede că o persoană nu poate sta în arest preventiv mai mult de 180 de zile, aspect care a fost încălcat în cazul clientului său.

”Ineditul situației în cazul lui Skripii Andrei este acela că deși legislația în ceea ce privește acordarea azilului politic în forma pe care a obținut-o el este foarte clară și precisă și care spune că o persoană care obține acest drept nu poate fi extrădată și trebuie pusă în libertate ne-am aflat în contradicție cu măsura care a fost menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție, care peste perioada de 180 de zile, perioadă maximă de arest provizoriu, a mai menținut două mandate de prelungire a arestării preventive. Mulțumesc și apreciez deciziile luate atât de Tribunalul Suceava și de Curtea de Apel Suceava, care au dat o soluție unitară, care în mod eficient și corect au adoptat aceeași poziție, iar în momentul când s-a depășit perioada de 180 de zile au dispus punerea în libertate de sub puterea mandatului”, a mai arătat avocatul Traian Andronachi. Mai exact, cele 180 de zile au expirat pe 2 septembrie, iar Andrei Skripii a fost eliberat pe 23 octombrie, la miezul nopții, adică peste 50 de zile de arest preventiv care nu se justifică.

