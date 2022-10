Ediția I

În perioada 31 octombrie – 7 noiembrie, România organizează prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului, municipiul Câmpulung Moldovenesc fiind gazda competiției din acest an.

Olimpiada reunește echipaje din opt țări – Thailanda, Columbia, Cehia, Grecia, Nepal, România, Republica Moldova și Ucraina, fiecare echipă fiind constituită din 3 – 5 elevi și profesori coordonatori. Concurenții au vârsta maximă de 15 ani, potrivit regulamentului.

În calitate de țară organizatoare, România va participa cu 2 echipaje de elevi. Din prima echipă fac parte elevii suceveni David Palaghianu, din clasa a IX-a, și Rafaela Barac Bologa, din clasa a X-a, ambii de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava.

Potrivit inspectorului adjunct prof. dr. Petru Crăciun, elevii vor susține două probe: cea teoretică (4 ore) și cea observațională, care la rândul ei este structurată în alte trei probe - proba de Planetariu (la Suceava), proba hărții mute și proba de noapte, cu instrumente observaționale.

„Aceasta este o olimpiadă pe care noi am pregătit-o pentru aprilie 2020, atunci urma să se desfășoare prima ediție, aveam fondurile necesare, era pregătit totul. Din păcate, nu a mai fost posibil și am amânat totul pentru acest an. Nu e o participare numeroasă, de regulă așa este la prima ediție a oricărui concurs. Suntem foarte bucuroși și încrezători că are loc această olimpiadă și suntem momentan în febra pregătirilor. Ne-am dorit-o mult, înființarea ei și organizarea s-au discutat cu mulți ani în urmă în boardul olimpiadei mari și în sfârșit prima ediție este o certitudine”, a menționat prof. dr. Petru Crăciun.

Olimpiada de la Câmpulung este organizată de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea din Suceava, Fundația Științifică Cygnus, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung și Primăria Câmpulung Moldovenesc.

„Avem sprijinul doamnei director de la Colegiul Silvic, Alina Cuciurean, ne ajută în multe privințe, cu voluntari, ghizi etc. De asemenea, și domnul primar Mihăiță Negură ne sprijină mult”, a mai spus Crăciun.

Festivitatea de deschidere și premierea elevilor se vor desfășura la Conacul Bucovina, în zilele de 1 noiembrie, respectiv 6 noiembrie, de la ora 17.00.