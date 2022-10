”Sufletul bun al mocăniței”

Mecanicul Nelu Popescu, ”sufletul bun al Mocăniței” așa cum îl numeau cei apropiați, a fost comemorat duminică la Vatra Moldoviței, la un an de la trecerea la cele veșnice. În semn de respect și recunoștință, o locomotivă din parcul Mocăniței de la Moldovița va purta numele acestuia.

Clopotele Bisericii din Valea Stânii, comuna Vatra Moldoviței, au dat de știre duminică comunității scurgerea unui an de la dispariția fulgerătoare a celui care a fost Ioan Popescu, experimentatul mecanic al locomotivelor de linie îngustă de la Moldovița. În jurul mormântului s-au adunat soția Geta Popescu, fiica Liliana și ginerele Traian, prietenul de ani buni al dispărutului, precum administratorul Mocăniței, Georg Hocevar, cu familia, rude și prieteni din comunitate și de pretutindeni. Preotul s-a adresat celor de față:

”Iată că se împlinește un an de când răposatul Ioan Popescu, sau cum îl știam noi, Nea Nelu, a plecat din lumea aceasta și s-a dus cu sufletul la Dumnezeu. Un an de zile de când dumneavoastră, familia, de câte ori ați avut ocazia ați venit la acest mormânt, ați aprins o lumânare, ați vărsat o lacrimă și ați spus o rugăciune, aducându-vă aminte de clipele frumoase petrecute împreună. Pentru că el a fost mecanic pe locomotivă și se spune undeva că viața omului este ca un tren, care oprește în diferite gări, pentru Nea Nelu locomotiva a sunat pentru ultima dată, iar trenul s-a oprit acum un an în ultima gară a vieții sale. Astăzi l-ați pomenit și în semn de dragoste și recunoștință i-ați ridicat frumoasă cruce, în rugăciune pentru sufletul său. Familia împreună cu Georg Hocevar, cel care i-a fost alături lui Nea Nelu în acești ani buni, au dorit să-și arate recunoștința prin ridicarea acestei cruci frumoase la mormântul său. Dumnezeu să-l odihnească!”

Din recunoștință, o locomotivă a Mocăniței a fost botezată cu numele ”Nelu Popescu”

Rude și prieteni apropiați au ajuns apoi în gara din Moldovița, acolo unde preoții au sfințit o locomotivă care începând din acea zi va purta numele celui dispărut. Odată cu binecuvântarea și sfințirea locomotivei, preotul le-a spus celor prezenți: ”Domnul Hocevar Georg își arată astăzi recunoștința și dragostea sa pentru Nelu Popescu, cel care i-a fost alături atâția ani, prin cumpărarea acestei locomotive și dăruirea numelui ”Nelu Popescu”, în amintirea celui pe care l-a avut alături. Astfel toți cei de aici, din Moldovița și Vatra Moldoviței, vom putea păstra vie memoria celui care a fost Nelu Popescu și vom avea mereu vie acea imagine cu el acolo sus în locomotivă, zâmbind și trăgând fluierul locomotivei.”

Plecarea la ceruri a celui care a fost dedicat ani și ani Mocăniței a lăsat urme adânci în sufletele oamenilor, care și-l amintesc astăzi cu drag.

Valer Dolca ne-a spus despre Nea Nelu: ”A fost un om deosebit, un mecanic desăvârșit, un organizator foarte bun. Un om priceput, un om foarte, foarte bun ca suflet, de nădejde și o mână forte a Mocăniței din Moldovița.” Între cei pe care i-a cunoscut și i-a iubit Nea Nelu se află și Petrică, un inimos întreprinzător din zonă, care-și amintește: ”Un om deosebit și pentru mine a rămas ca un tată. Am învățat multe, ne-a deschis drumul spre viață, ne-a învățat despre bine și despre rău, cu toate le-am înțeles de la dumnealui. A fost singurul de aici din zonă care s-a dedicat Mocăniței și ne-a ajutat și pe noi mult. De aceea astăzi suntem aici și-l pomenim și-l respectăm. Dumnezeu să-l ierte!”

Cel mai apropiat însă de ”Sufletul bun al Mocăniței” a rămas Georg Hocevar, proprietarul Mocăniței din Moldovița, căruia îi este greu și astăzi să vorbească la trecut despre Nea Nelu: ”Pentru mine Nelu a fost mai mult decât un membru al familiei. De când am început să lucrăm împreună cu Mocănița, în 2005, am fost primit tot timpul cu drag în casa lui și pe noi ne-a legat o prietenie care anul trecut, din păcate, s-a frânt brusc cu moartea sa. În ultima sa săptămână de viață îi trimiteam zilnic imagini cu reparațiile pe care le făceam la această locomotivă atunci cumpărată. După moartea sa m-am gândit că această locomotivă trebuie să poarte neapărat numele Nelu Popescu”, ea reprezentând practic o veșnică amintire a persoanei care a contribuit cel mai mult în refacerea liniei forestiere de la Moldovița și transformarea ei în această atracție pentru turiști, denumită astăzi Mocănița Huțulca.”

Șuierul lung al Mocăniței ”Nelu Popescu” va răsuna de-acum pe Valea Moldoviței, în amintirea celui care și-a dedicat ani mulți readucerii acesteia la viață.