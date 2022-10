Este un tip simpatic despre care se poate spune orice, însă nu și că ar fi neinstruit sau lipsit de talent. Printre confrați trece drept un nonconformist, fiind - de multe ori pe bună dreptate - un critic acid al modului în care merg lucrurile în fascinanta lume a epigramei. Câteodată, e drept, mai exagerează, dar și atunci are un fel de a expune lucrurile într-un mod caracteristic numai lui, în așa fel încât nu poți fi supărat pe el multă vreme.

EUGEN SFICHI s-a născut la Sibiu, orașul bunicilor materni, din tată bucovinean, mai târziu stabilindu-se împreună cu familia în Bacău.

,,Pasiunea pentru literatură mi-am descoperit-o la vârsta de 1 an. Mama învăța un tratat de medicină și, să mă liniștească, mi-a pus în față o carte de poezii. Când întorcea ea o foaie, întorceam și eu pagina din cartea mea. Am debutat mai târziu, când am scris prima poezie unei fete… Revelația vocației profesionale am avut-o când aveam 3 ani: am găsit două cuie și le-am băgat în priză. Șocul a fost atât de puternic, încât prudența m-a însoțit în toată cariera mea de inginer electronist.’’

În anul 2003, academicianul Constantin Ciopraga citindu-i câteva epigrame l-a luat ucenic în atelierul său literar, fapt extrem de benefic pentru cariera sa scriitoricească. A tipărit un volum personal de epigrame - ,,La prânz... masa tăcerii" - și a apărut în mai multe antologii de specialitate.

Scriind epigrame și fiind premiat la câteva concursuri de inventică, a fost inclus în Enciclopedia Județului Bacău.

Vă las, stimați cititori, să vă bucurați de epigramele domnului Sfichi, salutându-l pe autor cu prietenie…

***

Pronunţând divorțul lor,

Tânărul judecător

Dă atent acest verdict:

Corpul ei e... corp delict!

ELECTORALĂ

Vede lumea necăjită

Că la miting se adună

O pereche potrivită:

Un tribun şi... o tribună!

***

Plin de pasiune

El ne poate spune,

Pe NERĂSUFLATE,

Poante... RĂSUFLATE.

UN PESCAR BRACONIER

El nu ştie englezeşte,

Dar aflând că „fish“ e peşte,

Când îl prinde pe furiş

Îşi şopteşte… „Je m’en fiche“!

***

,,Ţi-e stilul tare elegant

Cu un umor, când debordant,

Când rafinat şi când subtil.’’

Ţi-am declarat... de-Ntâi April.

HAMLETIANĂ

Întrerupi călătoria,

Că ţi-ai rătăcit soţia

Şi în Franţa stând confuz

Zici: „Toulouse... or not to lose“!

***

Din chenzină în chenzină

Strângi de-abia de o MAŞINĂ

Second hand, ce o să-ţi fie

O... AUTOironie!

CONSTATAREA UNUI INFATUAT

,,E un roman autohton,

Dar sunt prea multe personaje’’,

Îmi spui, subliniind pasaje

Din cartea mea… de telefon.

***

Tribun

Îl vrură,

Că-i bun...

De gură!

PROPUNERE DE EPITAF

Sub placa asta de granit

Poetul zace supărat

Că nu-i atâta de citit

Pe cât a fost de premiat!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!