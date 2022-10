Prima ar fi aceea că în poartaReal-ului Madrid, atunci când Courtois este indisponibil, apare un băiat din Ucraina, Andriy Lunin, de 23 de ani, care a ajuns la Real de la Zorya Luhansk, în 2018, când avea 19 ani! Real a dat pe el 8,5 milioane de euro, plus alte 5 milioane ca bonusuri de performanţă. Aţi reţinut, cred, că băiatul avea 19 ani. Nimeni nu şi-a pus problema, precum în cazul atâtor paraziţi români cu crampoane, că "mai tre' să creaască", "să capete experienţă", "să confirme" etc. Foarte curios e că după ce l-au tot împrumutat, cei de la Real în sfârşit l-au adus "acasă", iar acum, când Courtois e accidentat, chiar a intrat în poartă, inclusiv în Champions' League şi în "El Clasico" (de unde a ieşit învingător),ceea ce mă face să cred că ăia de acolo nu or fi totuşi nişte tâmpiţi care să arunce cu banii pe te miri cine. Asta, cu toate că în poartă au avut mereu cel mai bun portar din lume, fie că se numea Iker Casillas, Keylor Navas sau Courtois. E pentru prima dată când văd un jucător absolut anonim acolo, ceea ce zău că mă miră. Văzându-l însă la lucru, nedumeririle se cam risipesc. Mă mai miră, de alaltăieri încoace, cum a fost posibil ca într-un meci de campionat, Halland să nu înscrie! Într-adevăr, deşi a încercat din toate puterile şi din toate poziţiile, Halland a terminat fără gol. E drept că împotriva lui Liverpool, care nu e chiar Nimeni, însă atât de năvalnic a pătruns Halland în Premier, încât ni se pare ciudat catocmai el să nu bage mingea în aţe. Nu ne mai miră la Ronaldo, a cărui prezenţă ca titular la United a ajuns un eveniment... din nefericire neonorat cu gol. În cazul lui, nedumerirea e legată de mulţimea de ratări, de care altădată nu părea în stare! Ronaldo ratează cu dreptul, cu stângul, cu capul, din lovituri libere, din apropierea liniei porţii. Pare că a uitat cum se face. Şirul său interminabil de frustrări e clar că îi macină concentrarea în joc, iar soluţia nu se întrevede. Cred că o reîntoarcere în Portugalia ar fi poate unicalui şansă de a îmbătrâni frumos pe gazon.