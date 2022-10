Respect.”În trecut, manifestările respectului – pălăria ridicată, plecăciunea – dovedeau că oamenii acceptă și recunosc supunerea în fața celui puternic. Acum, pe de altă parte, calitatea relației personale dintre doi indivizi a ajuns să conteze mai mult decât rangul sau statutul. Chiar dacă s-au instalat în palatele regilor, politicienii sunt mai puțin admirați pentru profesiile lor, mult mai puțin decât medicii, oamenii de știință, actorii, chiar și decât asistentele medicale prost plătite și profesorii. Nu este surprinzător că femeile, în ansamblu, nu au vrut să fie politicieni de tip tradițional. De fiecare dată când un politician face o promisiune și nu și-o ține, ideea că toți ar trebui să fie, să se creadă regi devine mai puțin credibilă. Două lumi există una lângă alta. Într-una din ele, lupta pentru putere continuă aproape la fel ca întotdeauna. În cealaltă, nu puterea contează, ci respectul. Puterea nu mai asigură respectul. Nici cel mai puternic om din lume, președintele Statelor Unite, nu este suficient de puternic pentru a le impune respect tuturor; probabil că are parte de mai puțin decât Maica Tereza, căreia nimeni nu este obligat să i se supună.” (Theodore Zeldin, ”O istorie intimă a omenirii”)

Pâine.”M-am întîlnit azi-noapte cu o pâine/chiar după slujba Sfintei Învieri,/părea mai hăituită ca un cîine/care-a visat că plouă cu hingheri./În zori m-am întîlnit c-o altă pîine/în dosul gării, sub un felinar,/avea aerul trist al unui cîine/îndrăgostit de-o fată de blănar./Mi-a spus că pâinea nu mai e la modă/și că s-a pus pe capul ei un preț/născut în țara lui Lăcustă Vodă/ce-ntreabă calul dacă vrea nutreț./Că-i dată-n urmărire generală/de când la un părelnic parastas/un popă beat cu firmituri în poală/a zis să-l tragem pe Iisus în nas!/Și însuși Klaus care-i bun de glume/și-și ține omenia sub capac/„Cînd n-aveți pâine”, a strigat spre lume,/„trageți pe nări doar praf de cozonac!” (M. Dinescu, ”Balada lui Lăcustă Vodă”)

Cartofi. Cartofii sunt atribuiți Franței pentru că în timpul Primului Război Mondial, trupele franceze au pus mâna pe cartofii prăjiți ai belgienilor, și cum limba oficială a armatei belgiene era franceza, militarii francezi au crezut că încă sunt în țara lor, de aici și numele. Acum cartofii prăjiți sunt iubiți în toată lumea, iar pe 13 iulie, sărbătorim Ziua Mondială a Cartofilor Prăjiti! P.S. Iată că ”frites”, cum le zic francofonii, este o specialitate ce generează profunde orgolii, de vreme ce și Franța, și Belgia își revendică „paternitatea” cartofilor prăjiți...

Împerecheri. Nicolas Cage a declarat că nu consumă carne de porc deoarece crede că acest animal face sex oribil și se împerechează într-un mod nedemn. Cât despre carnea de pui și pește, acestea sunt preferatele sale tocmai datorită felului în care se împerechează respectivele viețuitoare, relatează FemaleFirst. “Iubesc toate animalele, dar am o fascinație pentru pești, păsări, balene, insecte și reptile”, a mărturisit el. “De fapt, mănânc în funcție de felul în care animalele se împerechează”, a declarat el. (bucatarescu.ro)

Mussolini.”Dacă în tinerețe, impetuosul ce avea să devină ”Il Duce” s-a îmbătat puțin și apoi a zis: ”Cine nu bea vin este un miel, cine bea cât trebuie este un leu, cine bea prea mult este un măgar” (1835), el a devenit mai târziu aproape abstinent: numai la câteva petreceri familiale (pe care le ura, inclusiv Crăciunul) putea fi văzut cu un pahar de vin spumant național în mână. Băuturile sale preferate erau apa, sucul de portocale și ceaiul de mușețel, care a abolit, din cauza durerilor de ulcer abdominal, până și cafeaua, care a fost unul din viciile sale de tinerețe. ” (”Istoria e servită”) Lux. Abia aștept salariul să mă sparg în figuri: fac salată cu roșii și verdețuri românești!

Deziluzie.Conversație în șoaptă, în autobuz, între două dame bine: – Auzi, tu, îți mai amintești de tipul ăla care îmi zicea că nu poate să trăiască fără mine? – Da, mi-l amintesc…– Ei, bine, nemernicul trăiește!

Radu Anton Roman(în dialog cu Dan Silviu Boerescu): D.S.B. : - S-a consumat multă literatură vulgarizatoare despre ”alimente afrodisiace”: Care-i părerea ta? R.A.R. : - E o tâmpenie. Ce înseamnă afrodisiac? E vorba de elementele de sinteză ale unui medicament, o stimulare a inhibiției unor mușchi din penis. E o banalitate medicală aici. Afrodisiacă este frumusețea femeii, un vin foarte bun și foarte senzual cu o mâncare densă și insinuantă, un spectacol artistic care se cheamă camera, lumânările... Mi-e mai dragă o punere în scenă cu caracter teatral decât o dragoste sălbatică în claia cu fân, deși și aia e bună. Asta înseamnă afrodisiac, este o compoziție care nu trece prin medicamentul de sinteză, viagra aia nenorocită. (D.S.B.)

Fân.”Fânul are miros diferit pentru cai și pentru îndrăgostiți.” (S. J. Lec) Dragoste. ”Să nu-ți fie frig de mine/dragostea mea!/Să nu ți însereze, seara, de mine,/dragostea mea!/Să nu ți se toamnă/să nu ți se iarnă/de mine/dragostea mea./Să nu ți se facă/facere de mine/dragostea mea!/Tu, să nu te luminezi, tu,/de întunericul meu/dragostea mea.” (Nichita Stănescu, “Către iubita din vis”)

Mine.”Războiul din vecinătatea noastră răsăriteană a desprins niște mine maritime care au luat-o razna. Primejdia e serioasă câtă vreme, cu patru dintre ele, curenții au traversat Marea Neagră până în apele teritoriale ale Turciei. Două mine au ajuns şi-n apele României. Pe cea din martie, din largul Capului Midia, parcă a depistat-o paza de coastă sau, mă rog, unii care aveau treabă navigantă în zonă, nu departe de pripoanele Ucrainei din care se desfăcuse. Dar pe a doua, cea din iulie, din dreptul Eforiilor, cine a descoperit-o? Poliţia, armata, elicopterele, avioanele, dronele, dragoarele de mine, serviciile secrete, spionii, trupele NATO din aer, de pe apă şi de sub apă?... Ei bine, nu tocmai. Aşa că mina a fost identificată de nişte turişti de pe un iaht. Culmea e că oamenii şi-au dat seama pe loc despre ce ar putea fi vorba şi au sunat unde trebuie. Ca să vezi la ce sunt buni intelectualii în timpul lor liber!... Iar la dezamorsarea bombei plutitoare, bubuitura, de acolo, din larg, a fost atât de expresivă, că s-au zgâlţâit ferestrele de pe ţărmuri.” (Radu Sergiu Ruba).

Negru.”M-am îmbrăcat în negru pentru că am auzit că sunteți morți după mine”. (H. Mălăele)