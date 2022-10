Pericole online

Lumea online se dovedește a fi nu doar atractivă și frumoasă, ci și plină de pericole ascunse. Iar numărul celor care constată pe propria piele cât de ușor pot deveni victime ale infractorilor cibernetici și nu numai crește proporțional cu „explozia” utilizatorilor de rețele de socializare și „trecerea” către o viață online, pe tot mai multe aspecte.

O suceveancă ce a avut recent neplăcuta surpriză să constate că cardul i-a fost golit de bani în doar câteva zile după ce i-a fost „spart” contul de Facebook a ținut să împărtășească nefericita sa experiență, pentru ca alții să tragă învățămintele necesare.

„În data de 10.10.2022 ora 21:40, mi-a fost spart contul de Facebook, în care mi s-a postat un filmuleț indecent și mi s-a blocat contul timp de 72 de ore.

Eu aveam puse datele cardului, pentru o postare promovată la o mașină pe care doream să o vând. Ieri, când m-am uitat în cont, aveam lipsă 855 lei.

Cei care mi-au spart contul mi-au luat datele cardului și l-au folosit pentru o reclamă plătită, tind să cred că banii respectivi ajung la ei...

Între timp am reușit să vorbesc la bancă, să îmi blocheze toate tranzacțiile. Dacă nu mă sesizam, îmi luau toți banii din cont. Dar așa, ultima tranzacție am reuşit să o blochez. Din câte mi-am dat seama, banii mei s-au dus spre o <reclamă> în Rusia. Culmea e că în timp ce mi se luau banii nu am primit nici mail, cum primeam de obicei, nici pe lista de tranzacții nu mi-a apărut”, a povestit Mădălina.

Ca ea sunt mulți alții care au pățit la fel, phishing-ul fiind una dintre modalităţile preferate ale hackerilor de a fura datele utilizatorilor, iar când e posibil, şi banii.

De altfel, de când pandemia a „mutat” în online tot mai multe activități și servicii, grăbind digitalizarea, a crescut și numărul mesajelor cu conținut periculos, care sunt altceva decât ceea ce par, pentru a determina oamenii să le dea datele de logare în diverse conturi sau chiar datele prin care capătă acces la fondurile bancare. Astfel de mesaje-capcană, foarte bine construite, încât să pară trimise de la servicii de încredere, vin în special pe e-mail, programele de mesagerie (WhatsApp, Messenger etc.), dar și pe rețelele de socializare, încât chiar și persoane cu experiență online le cad în plasă uneori infractorilor online, care se dovedesc foarte inventivi și prolifici.

De altfel, chiar și gigantul Facebook a fost vizat anul acesta de un puternic atac de phishing care a afectat peste 10 milioane de utilizatori, în ciuda multiplelor măsuri de securitate implementate.

Mai mult, odată ce un cont este „compromis”, hackerii folosesc programe automate care trimit link-uri de phishing (infectate) către prietenii/contactele celui al cărui cont a fost spart, făcând noi și noi victime.

Altfel spus, paza bună trece primejdia rea, motiv pentru care și în Suceava a apărut o firmă specializată pe astfel de operațiuni - Avestim CyberSecurity, care, în contextul actual, va avea tot mai mult de lucru, pentru că pericolele în lumea digitală ne pândesc la tot pasul și sunt furnizate în variante aparent inofensive, de la un link cu un filmuleț care „e foarte tare”, o poză cu o „tipă faină” ori un video deochiat, trimis de un prieten, care nici măcar nu știe că i-a fost spart contul…