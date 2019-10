Fără speranță

După aproape trei ani de la depunerea plângerilor împotriva firmei Duo Mat Retail, păgubiţii din acest dosar sunt indignați de modul greoi în care se desfășoară ancheta în acest caz. Cei peste 160 de clienţi înşelaţi prin metode frauduloase de către administratorii firmelor Duo Mat şi Duo Mat Retail au trimis un memoriu cotidianului Monitorul de Suceava, în care își arată nemulțumirea față de faptul că în toată această perioadă de timp, nu au primit nici un răspuns din partea instituțiilor cărora s-au adresat, după ce au fost prejudiciați cu peste 10 miliarde de lei vechi. Oamenii cred că demararea cercetărilor a fost dinadins greoaie, pentru ca infractorii să aibă timpul necesar de a-și pune la adăpost bunurile personale sau de a înstrăina mijloacele fixe ale societății, timp de aproape un an de la comiterea infracțiunilor. Este vorba de peste 35 de înstrăinări abuzive în detrimentul păgubiților, ultima vânzare făcându-se în luna februarie 2018, când pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava se afla deja în instrumentare dosarul penal în cadrul căruia reprezentanţii Duo Mat Retail sunt cercetaţi pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de natură economică. Clienţii înşelaţi cred că dacă erau luate la timp măsuri asigurătorii, imediat după constatarea faptelor, ar fi putut fi recuperat măcar o parte din prejudiciu şi se putea stabili mai uşor activitatea infracţională a administratorilor firmelor.

Scandalul de la firma Duo Mat Retail a izbucnit în primăvara anului 2017

În cursul lunii mai 2017, cumpărătorii de bună credință au achitat sumele pentru achiziționarea unor materiale de construcții la casieria depozitului Duo Mat Retail din cartierul Ițcani, au primit factură și chitanță, după care au așteptat livrarea materialelor acasă, așa cum li s-a promis. Văzând că marfa nu mai ajunge, clienții au revenit la firmă peste câteva zile, unde directorul de vânzări al firmei i-a tot amânat de pe o zi pe alta, pe motiv că nu au încă marfa pe stoc, că e stricată mașina sau diverse alte motive. La câteva zile de la efectuarea plății, clienții amânați de administratorii firmei au revenit la poarta depozitului, care era închisă și pe care apărea o inscripție cu ”Inventar”. Văzând că lucrurile nu se pot rezolva omenește, clienții păgubiți au depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava. Plângeri au fost înregistrate și la poliție, oamenii legii demarând cercetările. Clienții înșelați dețin facturi și chitanțe emise de firma Duo Mat Retail, prin care pot dovedi că au achitat contravaloarea materialelor de construcții, neprimind nimic în schimb. Sumele plătite de fiecare din aceștia sunt destul de mari, mergând de la circa 2.000 de euro și până la zeci de mii de euro.

O nouă firmă cu aceeași activitate, după ce Duo Mat a intrat în insolvență

Problemele la firma Duo Mat, ai cărei administratori sunt frații Daniel Mihail și Cornel Crețu, au apărut odată cu intrarea ei în insolvență, ei fiind obligați la plata unei sume de 34,5 milioane lei în urma unei decizii a Tribunalului Suceava, după ce lichidatorul s-a îndreptat împotriva acestora pentru recuperarea unor datorii. Între timp, în încercarea de a continua același tip de afaceri, Daniel Mihail Crețu şi Iuliana Nimigean, o fostă angajată, au înființat firma Duo Mat Retail, care a funcționat în același sediu, până au apărut probleme legate de datorii acumulate față de administratorul spațiilor ocupate de firmă, neînțelegeri soldate cu un sechestru pe materialele de construcții aflate în stoc, aparținând noii societăți. O parte din aceste materiale de construcții, conform cercetărilor efectuate, ar fi fost tocmai cele care trebuiau livrate clienților care le achitaseră în avans. În urma celor 150 de plângeri înregistrate, polițiștii au demarat cercetări, constând în prima parte a anchetei în calcularea prejudiciului creat de această delapidare. Calculele au dus la concluzia că suma delapidată este de circa 1.700 000 lei, iar banii au dispărut din conturile firmei Duo Mat Retail. Principalii suspecți au fost identificați a fi cei doi administratori ai firmei, Daniel Mihail Crețu și Iuliana Nimigean, care au fost acuzați de delapidare și fals.

Patronii firmei Duo Mat Retail, cercetați pentru delapidare și fals, reținuți și cercetați sub control judiciar

În urma cercetărilor întreprinse, pe data de 10 mai 2018 polițiștii au efectuat 5 percheziții la domicilii și sediile firmei, în cadrul dosarului deschis pe numele celor doi pentru bancrută frauduloasă și fals în înscrisuri sub semnătură privată, infracțiuni comise în perioada ianuarie 2016 - mai 2017. După ce au fost ridicate telefoane mobile, bijuterii, 2 lap top-uri și harduri externe, precum și mai multe documente, cei doi administratori au fost reținuți pentru 24 de ore, în urma emiterii a două ordonanțe pe numele lor. În prima fază a punerii în mișcare a acțiunii penale, cei doi administratori s-au prelevat de dreptul de a nu da declarații în fața procurorilor, anchetatorii luând decizia continuării cercetărilor sub control judiciar, pentru 60 de zile. Măsura controlului judiciar a mai fost prelungită încă o dată, până în jurul datei de 8 septembrie, după care cercetările asupra celor doi se desfășoară fără a fi luate măsuri restrictive.

Noutățile în privința ritmului de desfășurare a cercetărilor nu par a optimiste

În urma memoriului primit, am încercat să luăm legătura cu anchetatorii, pentru a vedea stadiul anchetei aflate în derulare. Prin intermediul purtătorului de cuvânt al IPJ Suceava, comisar-șef Ionuț Epureanu, am aflat următoarele: ”Între timp, în dosarul infracțiunilor comise la Duo Mat Retail au mai apărut noi plângeri, venite din partea altor păgubiți. În acest caz, în următoarea fază de lucru a dosarului se va face o recalculare a prejudiciului total, ajungându-se în faza de expertize contabile. Astfel, urmărirea penală demarată împotriva celor doi va trebui completată cu noul prejudiciu calculat, care va completa probatoriul întocmit inițial. În această fază, după ce administratorii au fost reținuți o singură dată cu ordonanță și au fost cercetați două perioade consecutive sub control judiciar, nu există posibilitatea reținerii din nou a acestora doar din cauza faptului că au mai apărut alți păgubiți și a crescut prejudiciul, pentru că de fapt vorbim de aceeași faptă comisă. Până la trimiterea în judecată a celor doi, aceștia vor rămâne să fie cercetați în stare de libertate.”

Momentul finalizării probatoriului și a trimiterii dosarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava este însă incert, la fel de necunoscut cum pare a fi pentru păgubiți și momentul trimiterii în judecată a administratorilor Duo Mat Retail.