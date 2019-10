Suceava Parking

Începând cu luna octombrie, sucevenii pot să își achite simplu și ușor parcarea autovehiculelor în parcările cu plată ale municipiului, folosind o aplicație de mobil dedicată - SUCEAVA PARKING, prin intermediul cardurilor bancare, respectiv prin SMS. Aplicația este disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem de operare Android, cât și pentru cele cu IOS (Iphone), fiind necesară crearea unui cont de utilizator, folosind o adresă validă de email. Suceava Parking este o aplicație gratuită oferită de Primăria Municipiului Suceava în parteneriat cu Fida Solutions, pentru plata parcărilor.

„Suceava se află într-o etapă de tranziție către statutul de oraș inteligent, cea a includerii tehnologiei moderne în utilizarea serviciilor publice. Aplicația recent lansată recunoaște zona, afișează tariful aferent acesteia, emite notificări în momentul plății unui tichet, înainte cu 5 minute de expirarea lui și în momentul expirării acestuia. Se pot adăuga mai multe numere de înmatriculare și selecta doar unul, pe cel al autoturismului pentru care se face parcarea. Operațiunile sunt securizate, tranzacțiile fiind realizate prin intermediul unui procesator de plăți”, a explicat viceprimarul Lucian Harșovschi.

Pentru cei care nu vor să își instaleze aplicația, se poate face plata și prin SMS direct, la 7742.

Costurile și variantele de plată a parcărilor cu taxă din Suceava

Conform Regulamentului privind funcționarea sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava, parcările cu plată cu autotaxare pot fi utilizate contra cost, prin plata tichetului de parcare atât prin SMS, card, cu monede sau bancnote.

Taxele aplicabile în parcările supraterane și subterane din municipiul Suceava sunt:

- taxa orară – 2 lei/oră inclusiv TVA prin emitere tichet de la parcometru pentru parcările supraterane și 1 leu/oră inclusiv TVA pentru parcările subterane.

- Taxa prin SMS: 0,25 euro plus TVA pentru jumătate de oră, 0,45 euro plus TVA pentru o oră, 0,9 euro plus TVA pentru două ore, 1,8 euro plus TVA pentru patru ore și 3,6 euro plus TVA pentru opt ore.

- Taxa cu cardul – 1,4 lei cu TVA inclus pentru o jumătate de oră; 2,5 lei cu TVA inclus pentru o oră; 5 lei cu TVA inclus pentru două ore; 10 lei cu TVA inclus pentru patru ore; 20 lei cu TVA inclus pentru opt ore.

Pentru rețeaua Orange se va adăuga un cost de 0,06 euro, costul SMS-ului.

La plata prin SMS sau prin card costurile sunt mai mari, dar taxa încasată de municipalitate este aceeași, diferența constând în taxele serviciilor puse la dispoziție de furnizori.

Pentru persoanele riverane există varianta de abonament trimestrial, semestrial ori anual, valabil între orele 16.00 – 08.00 de luni până vineri, iar sâmbăta și duminica integral.

Prețul acestora este de 100 de lei trimestrial, inclusiv TVA, 180 de lei semestrial și 350 de lei anual.

Parcările cu plată din Suceava pot fi utilizate gratuit de către posesorii vehiculelor dacă sunt deținători ai cardului-legitimație pentru persoanele cu handicap, prin afișarea acestuia la loc vizibil, dar și de posesorii de autovehicule electrice.

Etapele utilizării aplicației Suceava Parking:

1. Descarcă aplicația SUCEAVA PARKING din Android Play Store sau din App Store;

2. Creează un cont în aplicație folosind un utilizator valid de email;

3. Adaugă sau selectează numărul de înmatriculare dorit;

4. Alege zona în care se dorește parcarea;

5. Alege perioada pentru care se dorește parcarea;

6. Selectează metoda de plată: CARD sau SMS;

7. Plătește.