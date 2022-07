Luni, 25 Iulie 2022 (10:50:30)

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava găzduiește, în perioada 24 – 30 iulie 2022, MILSET Expo Sciences Europe, o expoziție internațională de știință şi inventică pentru tineret care reunește peste 100 de tineri, selectați din țări de pe 4 continente. Expo Sciences Europe se desfășoară pentru prima dată în România, fiind organizată de MILSET Europe și MILSET Romania, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Societatea Științifică „Cygnus” și Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava. În organizarea acestei ediții s-au implicat și Ministerul Educației, Schneider Electric Romania, Muzeul Bucovinei Suceava și Primăria Municipiului Suceava.

Mișcarea Internațională pentru Activități Recreative în Știință și Tehnologie (MILSET - Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique) este o organizație de tineret non-guvernamentală, non-profit și independentă politic, care are ca scop dezvoltarea culturii științifice în rândul tinerilor prin organizarea de programe de știință și tehnologie, inclusiv expoziții științifice, tabere științifice, congrese și alte activități. MILSET are filiale pe toate continentele și în majoritatea țărilor și sprijină organizațiile sale membre în implicarea tinerilor în activități legate de știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică – STEAM, prin motivare, cooperare, colaborare și crearea de rețele de tineret. Mișcarea pledează pentru schimbul liber de cunoștințe și construirea unor comunități pentru diseminarea de informații prin intermediul Congresului Mondial al Tineretului privind Societatea Informațională și a Cunoașterii.

La Suceava vor fi prezenți în aceste zile reprezentanți din Algeria, Belgia, Bulgaria, Elveția, Franța, Italia, Coreea de Sud, Luxemburg, Mexic, Nepal, Olanda, Polonia, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Tunisia, Turcia, Ucraina și România. Programul manifestărilor cuprinde expoziții de proiecte ale elevilor, prezentări pe teme științifice, workshopuri și ateliere, prezentări ale unor cercetători internaționali și ale unor firme, vizite științifice și culturale în Municipiul Suceava și în județul Suceava, seri culturale românești și internaționale, concursuri pe teme științifice.

Deschiderea expoziției are loc luni, 25 iulie, începând cu ora 17:00 la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava.