A şasea ediţie

Duminică, 24 iulie, începând cu ora 10,00, în parcarea din faţa Administraţiei Fiscale din vecinătatea Pieţei „Nada Florilor” din municipiul Fălticeni, a avut loc a şasea ediţie a manifestării „Roţi legendare – Fălticeni”, 126 de ani de la apariţia primului vehicul din oraş, expoziţie în cadrul căreia au fost expuse maşini de colecţie şi motociclete produse între anii 1950 şi 1990. Proprietari a peste 80 de maşini cum rar se mai pot vedea în ziua de azi în urbea de pe Şomuz şi care îndeplinesc criteriile impuse de Retromobil au dorit să spună istoria automobilelor care au o vechime de peste 30 de ani, de la Dacii proletare, Trabanturi şi Wartburguri, la maşini străine, capitaliste, scumpe şi accesibile doar unei clase privilegiate de oameni în anii comunismului.

La întâlnirea posesorilor de maşini istorice care ne aduc aminte în fiecare an că urbea de pe Şomuz a fost al treilea oraş din România în care a circulat un automobil, întâlnire organizată de Retromobil Club România, prin Retromobil Club Suceava, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local Fălticeni, au participat alături de pasionații de maşini primarul Gheorghe Cătălin Coman şi preşedintele secţiei Ford Retro România, Narcis Aprodu.

Expoziţia care aduce bucuria şi nostalgia unor poveşti

Prof. Gheorghe Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni,ne-a spus: „Astăzi este ultima acţiune din cadrul Zilelor Municipiului Fălticeni, ediţia 2022, în care am încercat să mulţumim pe toată lumea, să oferim clipe de încântare pentru toate categoriile de cetăţeni şi ne bucurăm că am reuşit să facem acest lucru. Astăzi, la final, avem o manifestare de suflet, sunt maşini foarte frumoase, o încântare pentru ochi şi pentru suflet şi mulţumesc tuturor participanţilor care au făcut ca aceste maşini să arate extraordinar.

Această expoziţie a maşinilor de epocă este organizată în colaborare cu domnul Iulian Todirică, iniţiatorul acestei manifestări, şi îi mulţumesc pentru că în urmă cu şapte ani a avut această iniţiativă şi ne bucurăm că putem fi parteneri la această întâlnire a publicului cu maşinile istorice. Sperăm ca în fiecare an să menţinem acest trend ascendent şi să avem cât mai multe şi cât mai valoroase maşini prezente în expoziţie. Anul acesta avem şi o altă abordare în ceea ce priveşte prezentarea maşinilor prin prezenţa simbolică a fiecărui vehicul pe covorul roşu.

Sunt lucruri frumoase care se întâmplă, vremea ne ajută şi mă bucur că suntem printre puţinele oraşe din ţară în care pot fi admirate aceste bijuterii pe patru roţi”. Întrebat care a fost prima maşină condusă, primarul Cătălin Coman a mărturisit că prima oară s-a urcat la volanul Daciei 1310 a părinţilor, a condus şi modele de Ford şi Opel, dar cel mai mult îi plac maşinile franţuzeşti.

Doar la Fălticeni şi Sinaia maşinile urcă pe covorul roşu

Aşa cum a spus şi prezentatorul evenimentului, jurnalistul Relu Ursachi Gavril, Fălticeniul este al treilea oraş nu numai din punct de vedere cultural după Bucureşti şi Iaşi, ci şi din punct de vedere automobilistic, pentru că este al treilea oraş din România unde a circulat un autovehicul.

Când spui roţi legendare nu spui numai maşini, spui şi motociclete şi chiar biciclete, în expoziţie fiind prezente şi două biciclete Pegas fabricate în 1978 şi 1981. Cu motociclete au venit Philip Rozopol, o Honda din 1981, şi David Adrian, care a venit „călare” de la Piatra Neamț pe o Mobra 50 fabricată în urmă cu 50 de ani.

Iulian Todirică, preşedintele Filialei Suceava a Retromobil Club România, ne-a spus:„Suntem la a VII-a ediţie a manifestării <Roţi legendare>, 126 de ani de la apariţia primului vehicul înmatriculat în Fălticeni. Ne bucurăm de o prezenţă numeroasă, de maşini tot mai valoroase. Avem participanţi de la Vaslui, Vrancea, Iaşi, Neamţ, Botoşani, cei mai numeroşi fiind colecţionarii suceveni. Ne bucurăm că au apărut câteva maşini noi, în special modele Cabrio, sunt câteva Mercedesuri deosebite. Ca de obicei, Dacia este foarte bine reprezentată, fiind maşina noastră naţională.

Vom acorda câteva premii de excelenţă, dar şi alte premii. Ca noutăţi, în acest an avem placheta evenimentului şi dacă la ediţiile precedente înmânam diploma şi medalia pe podium, anul acest proprietarii îşi vor aduce maşina pe un covor roşu. Acest mod de prezentare mai are loc doar la Sinaia, fiecare maşină staţionează câteva minute pe covorul roşu, proprietarul primeşte diploma, medalia şi ne face o prezentare a maşinii. În acest mod legăm şoferul de maşină, pentru că nimeni nu ştie a cui e maşina. În spatele multora dintre aceste automobile stau poveşti extraordinare, sunt sute sau poate chiar mii de ore de muncă de restaurare şi de aceea trebuie cunoscuţi şi oamenii care au făcut posibil ca noi să vedem aceste maşini astăzi, aici, la Fălticeni”.

Prezentarea fenomenului automobilistic în epoca comunistă

Aşa cum am aflat de la organizatori, ediţia din acest an a „Roţilor legendare” de la Fălticeni urmăreşte prezentarea fenomenului automobilistic în epoca comunistă, chiar dacă sunt colecţionari suceveni care sunt posesori de maşini fabricate anterior anului 1944. Cronologic, autovehiculul în România comunistă cunoaşte trei perioade distincte şi cu diferite particularităţi: Perioada 1947-1965, în care automobilul era obiect de lux rezervat aproape în totalitate nomenclaturii şi în care începe producţia de autoutilitare pentru autorităţi şi întreprinderi de stat; Perioada 1965-1980, în care încep importurile auto şi începe producţia locală a Dacia şi cetăţenii pot să-şi cumpere automobile pentru uzul personal, perioadă din care, în expoziţia de duminică, au fost prezente „Regina şoselelor” – un Renault 16 din 1967 şi un Fiat 1800 fabricat tot în 1967. Modelul a fost comercializat în România în perioada socialistă şi a reprezentat cel mai scump automobil comercializat vreodată în cei 42 de ani de comunism. Costa 89.000 de lei, o sumă incredibil de mare, în contextul în care salariul mediu pe economie era de 1.100 de lei. Lor li s-au adăugat tradiţionalele Dacii şi Trabanturi, inclusiv unul dintre primele modele P60, fabricat în 1964, dar şi un Fiat 500 din 1975, un VW Maggilino din 1972, un Mercedes 350 fabricat tot în 1972 etc.; În perioada 1980-1989 se reduc importurile, se restricţionează circulaţia, dar şi comercializarea automobilelor pentru privat şi apar şi lungi liste de aşteptare. Este o perioadă grea în care românii se pot bucura de modelele autohtone Dacia 1310 şi Oltcit.

Narcis Aprodu, preşedinte Retromobil Vaslui, a precizat: „Este o onoare pentru mine să fiu aici cu dumneavoastră, printre iubitorii de maşini clasice. La Vaslui organizăm Raidul <Ştefan cel Mare - Podul Înalt>. Am fost onoraţi să îi avem în acest raid pe colegii de la Retromobil Suceava cu 8 echipaje.

Sper să admiraţi cu drag aceste autovehicule care fac parte din patrimoniul tehnic naţional şi internaţional, iar cei care aveţi maşini cu o vechime de peste 30 de ani, care sunt într-o stare impecabilă, să vă alăturaţi Retromobil Club România. Felicitări domnului Iulian Todirică, felicitări domnului primar pentru că este printre puţinii care au înţeles că publicul are nevoie şi de astfel de manifestări, şi deţinătorilor de autovehicule istorice, care fac eforturi mari pentru a le menţine în stare bună de funcţionare şi a le putea prezenta în faţa dumneavoastră”.

Diplome şi premii de excelenţă

În cadrul expoziţiei au fost acordate premii, trofee, diplome, fiecare participant a primit placheta şi tricoul evenimentului. Au fost acordate:

- Diplomă şi premiu de excelenţă din partea Retromobil Club România, Placheta de calandru Retromobil Club România, placheta evenimentului şi un tricou - primarului Cătălin Coman;

- Diplomă de excelenţă a primit preşedintele Secţiei Ford Retromobil România, preşedintele Filialei Retromobil Vaslui, omul care organizează un eveniment extraordinar cu numele marelui domnitor Ştefan cel Mare la Vaslui, Narcis Aprodu;

- Diplomă de excelenţă a primit persoana care se ocupă de imaginea Retromobil Club Suceava, Liviu Domunco;

- Cel mai experimentat conducător auto a fost desemnat Philip Rozopol;

- Premiul pentru cea mai veche maşină românească a fost acordat unui sucevean care nu de puţine ori a făcut senzatie în Franţa, Dănuţ Crainiciuc, deţinătorul maşinii Dacia 1300 cu nr. 2 fabricată la Pieşti;

- Cea mai mare distanţă parcursă pe roţi aparţine lui Adrian Toader, care a venit de la Panciu la Fălticeni cu o Dacia 1325 Liberta, dar şi cu nepoţica ce a dat o tură cu Pegasul printre maşinile expuse;

- Cea mai veche maşină participantă a fost un Jaguar MKV fabricat în 1950, care aparţine lui Iulian Todirică, preşedintele Filialei Suceava a Retromobil.

Premiul pentru cele mai multe participări la evenimentele Retromobil din judeţul nostru îl are Andrei Uhrer, iar cel mai tânăr participant a fost Bogdan Amarandei Junior, puştiul minune care se ocupă cu pasiune de Oltcit-ul părinţilor şi cunoaşte toate detaliile, caracteristicile şi cum se repară această maşină.