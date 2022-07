Interes mare

Ferma legumicultorului Vasile Mătrășoaie, amplasată în apropierea haltei de cale ferată Bursuceni, a fost un adevărat viespar în cursul zilei de vineri. Și asta nu doar din cauza căldurii, ci a interesului stârnit prin venirea unei firme din Ucraina care comercializează produse biologice. Zeci de persoane, de la oficiali ai unor instituții publice până la legumicultori sau simpli curioși, au venit pentru a vedea la fața locului eficiența produselor firmei BTU Center. Natalia Kobevko este angajată a firmei ucrainene pe partea de comunicare și spune că în acest moment 10 produse ajung în 15 țări din lume, iar în unele dintre ele se fac și testări.

”Producem biopreparate care sunt destinate protecției plantelor, împotriva bolilor și dăunătorilor, pentru fertilizare, biopreparate bazate pe microorganisme care mobilizează fosfor, potasiu, azotul și alte preparate, suficiente pentru o cultură sănătoasă. Dacă biopreparatele sunt aplicate corect și la momentul potrivit și pe toată durata, atunci planta va fi complet protejată împotriva bolilor și dăunătorilor. Sunt două preparate care sunt eficiente în această perioadă de secetă. Unul ajută plantele să formeze cât mai multe rădăcini, atât cele superficiale, cât și cele care merg la adâncime mai mare, ca planta să fie capabilă să tragă cât mai multă apă din pământ și să se dezvolte în această perioadă de secetă. Mai este un produs foliar care ajută planta să nu piardă mai multă apă și o ajută să păstreze cât mai multă apă în interiorul său”, a arătat Natalia Kobevko. Ea a mai arătat că producția nu a fost afectată de război, ba, mai mult, firma face și export în țări ale Europei.

46 de soiuri de roșii, 11 sortimente de gogoșari și 30 de soiuri de ardei iuți

Vasile Mătrășoaie a intrat în contact pentru prima oară cu reprezentanții firmei ucrainene acum trei ani, când a și fost în țara vecină, unde a vizitat laboratoarele unde prind ”viață” produsele pe care le aplică. ”Degradează resturile vegetale și se încorporează în sol, plus că distruge și dăunătorii, iar când ajung sub brazdă putrezesc mai repede. Un altul ajută la înrădăcinarea plantei, iar cu cât are rădăcini mai solide va fi mai sănătoasă și are viață lungă, inclusiv la secetă. Am folosit produsele lor și terenul s-a făcut ca halvaua, s-a măcinat bine. Am patru rânduri fără aceste produse, iar diferența este de 80% între ceea ce e dat cu produse ecologice ucrainene și cele din convențional. Trebuie și genetică bună, și tratament la timp și de calitate, terenul lucrat corespunzător și iubirea de plante, dacă nu o îngrijești corespunzător simte și nu produce. În general, producțiile sunt bune, dar o problemă sunt ciorile care s-au învățat cu zgomotele și mănâncă plantele”, a precizat Vasile Mătrășoaie.

În ferma pe care o administrează, legumicultorul a plantat și în acest an un număr impresionant de plante. În sere, dar și în aer liber sunt 46 de soiuri de roșii, inclusiv cu semințe de la Banca de Resurse Genetice Vegetale de la Buzău, cu care Vasile Mătrășoaie a încheiat un parteneriat. Tot de acolo vine și ardeiul gigant, despre care se spune că 4 ardei vor umple o sacoșă. ”Un alt soi de ardei este cel numit Decebal și care se consuma în România acum mai bine de 100 de ani. A fost găsit în laboratoare din Germania, îl am al treilea an și sunt foarte mulțumit, e crocant. Anul acesta am mai cultivat 11 sortimente de gogoșari, dar și 30 de soiuri de ardei iuți, tot de la Buzău”, a mai dezvăluit Vasile Mătrășoaie. Dar legumicultorul nu s-a mulțumit doar cu astfel de plante. În ferma sa se mai găsesc diferite soiuri de busuioc, șofran, dar și alte ciudățenii pe care le experimentează an de an cu mare interes.

”Chiar dacă mergeam la facultate, în trei ani nu învățam cât am aflat într-o zi”

Sosirea ucrainenilor a fost întâmpinată cu o mare curiozitate, deși firma există pe piața din România de ceva vreme. ”De vreo 4 ani încerc să migrez către agricultura biologică, iar aici am venit pentru a căuta niște produse fitosanitare ecologice și vreau să văd care este oferta, respectiv prețurile”, a precizat Vasile Dragoman, unul din oamenii aflați vineri în ferma din apropierea haltei Bursuceni.

”Chiar dacă mergeam la facultate, în trei ani nu învățam cât am aflat într-o zi. Vreau să văd cum se pot aplica, de la dezinfecția solului până la faza de coacere. Până la urmă, trebuie să vedem cum se poate mânca mai sănătos”, a spus o femeie care are o mică seră în care produce doar pentru propria familie.

O provocare serioasă cu care se confruntă sistemul a fost dezvăluită de Ștefan Andrei, fondator și director Agrotechnik Solution. ”Marea problemă pe care o avem în agribusiness este lipsa inginerilor agronomi. Mulți au venit și după câteva săptămâni au spus că vor să muncească la birou”, a dezvăluit Ștefan Andrei.