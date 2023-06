Curs festiv

Viitorii specialiști în silvicultură și în știința mediului – absolvenții Facultății de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava - au sărbătorit, printr-un curs festiv, încheierea cursurilor de învățământ superior necesare pentru formarea lor profesională și începerea unor cariere de succes.

La festivitate, emoțiile studenților s-au împletit cu cele ale părinților și cadrelor didactice, dar și ale invitaților speciali, care le-au adresat gânduri bune și au subliniat importanța pregătirii, pasiunii și muncii în devenirea profesională:

• dr. ing. Ciprian Muscă - Președintele Asociației Forestierilor din România,

• CSI dr. ing. Nicolai Olenici – cercetător INCDS – Stațiunea C-lung Moldovenesc,

• ing. Cătălin Diaconescu – director comercial Direcția Silvică Suceava.

Prezent ca și anii anteriori alături de absolvenții de la Silvicultură, președintele Asociației Forestierilor din România (ASFOR), Ciprian Muscă, le-a transmis un mesaj important și emoționant în același timp:

„Pentru mine acest frumos eveniment de azi stă sub semnul tradiției. A devenit o tradiție ca mesajul Asociației Forestierilor din România să însoțească absolvenții în primii lor pași de ingineri silvici. Vreau să vă urez <Bun venit!>în breasla forestierilor și să vă spun că avem nevoie de voi toți. Avem nevoie de energia tinereții voastre, de competența, creativitatea și de spiritul de echipă pe care vi l-ați dezvoltat aici, în facultate.

Este o tradiție pentru că anul aceste se împlinesc 80 de ani de la prima apariție a revistei de specialitate Bucovina Forestieră, sub egida Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei. Este o tradiție și pentru că se împlinesc în acest an 60 de ani de când Suceava are învățământ superior. A fi oraș universitar este o mândrie pentru noi toți și arată, printre altele, și calitatea oamenilor din zona noastră. Oameni dornici de evoluție, de dezvoltare și de învățătură. Îi felicit pe domnii profesori pentru efortul lor și le urez să ducă mai departe multe generații de absolvenți!

Personal, am petrecut aici mulți ani din viață. Două facultăți și un doctorat înseamnă ani buni de studiu. Am petrecut mai mult timp aici decât la ASFOR și sunt onorat să fac parte din această comunitate.

Tradiția îngrijirii pădurilor este veche în Bucovina și voi, absolvenții de azi, preluați cel mai frumos fond forestier al României și poate al Europei. A fi inginer silvic este o mare onoare și o mare responsabilitate. Și vă revine sarcina de a duce mai departe ceea ce vedeți azi. Pentru că e munca celor de dinaintea voastră. La rândul vostru, îngrijiți-vă să lăsați o moștenire prețioasă celor de după voi.

Trăim vremuri complicate, în care adevăratele valori sunt tot mai rare și tot mai puțin apreciate. Este important să porniți în viață nu doar cu știința din școală, ci și cu învățămintele primite de acasă, de la părinții care stau azi mândri lângă voi. Să păstrați mereu bunul-simț bucovinean, să aveți respect pentru muncă și tradiții și să fiți implicați în comunitățile voastre.

Veți intra în branșa forestierilor într-un moment în care întreaga lume redescoperă valoarea pădurii și a lemnului. Arborii captează carbonul, lemnul îl reține, iar cultura lemnului se reinventează. Se fac microcipuri din lemn, se fac baterii electrice și se construiesc zgârie-nori din lemn. Comunitatea noastră din România se bazează pe contribuția voastră la tot ce înseamnă pădure și lemn. Avem din belșug, trebuie să știm să folosim această resursă așa cum se cuvine.

Când spui comunitate în Bucovina, spui și pădure. Spui și lemn, spui și meșteșug. Spui familie și biserică. Sper să țineți toate acestea în sufletele voastre, chiar dacă vă veți ocupa cu sisteme Lidar, SUMAL sau tot ce înseamnă inovație. Este loc pentru toate. Cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau este să păstrați un echilibru în toate și să nu uitați să vă bucurați de viață și să apreciați momentele frumoase ale fiecărei zile!”

Facultatea de Silvicultură din cadrul USV este printre cele mai căutate din țară, datorită calității actului educațional, a dotărilor și rezultatelor obținute.