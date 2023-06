Victimă

Monitorul de Suceava și mai toată media locală au relatat, la începutul lunii aprilie, despre cazul unui bărbat din Rădăuți oprit de un echipaj rutier, în cadrul unei acțiuni de control în trafic, și care a fost de acord să fie testat cu aparatul DrugTest public, de față cu reprezentanții mass-media.

Acțiunea de atunci a fost una mai specială, în sensul că a marcat și prezentarea celor două BMW-uri de ultimă generație intrate în dotarea Serviciului Rutier Suceava, astfel că la o parte din acțiune a fost invitată și presa.

Respectivul șofer a făcut testul de față cu reporterii și a fost foarte cooperant, în sensul că a acceptat inclusiv să dea un scurt interviu, în care a vorbit despre cât de acord este el cu aceste teste și cât de importante sunt pentru a fi depistați cei care consumă substanțe interzise și apoi se urcă la volan și pun în pericol traficul rutier.

Spre marea surpriză a tuturor, inclusiv a celui testat, bărbatul a ieșit pozitiv la benzodiazepine (BZD).

Cristian Rusu, care deține o afacere în Rădăuți, s-a jurat că nu a consumat vreun drog, însă asta evident că nu l-a scăpat de aplicarea procedurii standard. Omul s-a ales cu dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altei substanțe, iar din acel moment nu a mai avut dreptul de a conduce. Mașina a rămas indisponibilizată la fața locului, iar el a fost escortat de echipajul rutier la Spitalul Județean, pentru recoltarea de probe biologice.

Știind că nu poate avea în organism urmele vreunui drog, Rusu a făcut imediat demersuri pentru a urgenta obținerea rezultatelor de urină și sânge care i-au fost recoltate și trimise la Institutul de Medicină Legală Iași.

Chiar și cu procedura urgentată, omul a stat fără permis de conducere 2 luni de zile

Aflând că rezultatele pot veni și după 4-6 luni, timp în care rămânea cu dosarul penal și fără drept de a conduce, Rusu a plătit din propriul buzunar buletinele de analize și a obținut confirmarea că este negativ la toate substanțele interzise.

Conform legii, acesta și-a putut recăpăta permisul de conducere abia când procurorul i-a clasat dosarul. Iar asta a însemnat per total în jur de două luni de zile.

La începutul lunii iunie, dosarul a fost clasat, iar bărbatul și-a recăpătat permisul de conducere.

Acest caz aruncă evidente semne de întrebare asupra acurateței acestor noi aparate DrugTest intrate în dotarea polițiștilor rutieri suceveni de la finele anului trecut. În manual, aceste aparate apar cu un grad de confirmare spre 100%. Se pare însă că nu este chiar așa, cel puțin în cazul unor substanțe din sfera benzodiazepine.

O altă mare problemă este că probele biologice ale celor care ies pozitiv la drogtest sunt trimise la IML Iași, pentru că la Suceava nu există laborator autorizat, iar rezultatele vin foarte greu, după luni de zile.

Șoferii pozitivi la DrugTest rămân fără permis pe termen lung chiar de nu erau efectiv drogați la volan

Monitorul de Suceava a scris recent un articol detaliat pe tema șoferilor care pot ieși pozitivi pentru că au consumat un drog cu multă vreme înainte ori pentru că au luat un somnifer.

Facem precizările de mai jos subliniind că ele nu au legătură cu cazul Cristian Rusu, care a ieșit negativ la toate substanțele.

În mod cert, aceste aparate DrugTest au un rol important în depistarea celor care pun în pericol imediat traficul din cauza consumului unei substanțe psihoactive, însă, după cum spun și polițiștii, au fost și cazuri în care cei care au ieșit pozitivi erau, cel puțin aparent, într-o stare fizică, psihică și comportamentală perfect normală. Respectivii s-au jurat că nu au consumat vreun drog, cel puțin nu recent. Unii chiar se aflau sub un tratament cu somnifere sau antidepresive (în special cei care erau pozitivi la benzodiazepine) și au cerut ca dosarul să le fie clasat imediat.

Lucrurile nu sunt însă atât de simple, fiind chiar foarte complicate cu privire la această infracțiune.

Un prim detaliu important este că odată ce iese pozitiv la vreuna dintre substanțe șoferul se alege cu dosar penal, iar apoi i se recoltează probe de sânge și urină care ajung de la Suceava la Institutul de Medicină Legală Iași.

Acest fapt nu este normal, dar așa se întâmplă în practică, iar rezultatele vin foarte greu, după cum am arătat și mai sus.

Chiar și în cazul în care testerul a dat o eroare, șoferul nu își recapătă dreptul de a conduce decât după ce probele ajung la dosar, iar procurorul dă ordonanță de clasare (cum a fost în cazul Cristian Rusu).

Iar asta poate însemna în practică și până la 6 luni de zile.

Alte situații, mai dese, sunt când probele biologice confirmă prezența unei substanțe interzise, însă cel vizat încearcă să demonstreze în instanță că el nu era drogat efectiv, în sensul că luase un somnifer sau fumase ”poate” canabis cu mult înainte de ziua când a ieșit pozitiv.

Judecătorii de la mai multe instanțe din țară au lămurit însă de principiu problema. Chiar dacă nu s-a făcut dovada că la momentul opririi inculpatul avea diminuată capacitatea de a conduce, dosarul penal rămâne în vigoare.

Legiuitorul a prezumat că odată consumată orice substanță cu efect psihoactiv aceasta afectează sistemul nervos central într-o măsură incompatibilă cu conducerea unui autovehicul.

Persoana care a consumat astfel de substanțe se află sub influența acestora chiar și atunci când modificările cognitive și comportamentale nu sunt vizibile ori ușor sesizabile, se arată în motivarea unei instanțe.

Rațiunea incriminării este aceea de a fi protejată în primul rând siguranța rutieră, deși pot exista și victime colaterale.

Ca o concluzie a judecătorilor, conducerea sub influenta substanței psihoactive este elementul material al infracțiunii, nu contează în ce cantitate a fost consumată și când.

Pericolul social al infracțiunii se determină prin alte elemente, cum ar fi consecințele imediate - accident, victime, pagube materiale, locul depistării, declarații martori etc.

Așadar, procurorul poate clasa dosarul doar dacă ajunge la concluzia că pericolul social nu a fost suficient de ridicat. Chiar și în acest scenariu fericit pentru cel în cauză, asta durează însă. Iar până când dosarul nu este clasat, nu există varianta ca inculpatul să aibă dreptul de a conduce.

Problema somniferelor

Un al treilea aspect important, persoana nu scapă de răspundere dacă vine cu o rețetă specială din care rezultă că se afla sub tratament cu antidepresive sau somnifere. Este vorba de medicamente cu regim special, în prospectul cărora se arată că diminuează capacitatea de a conduce, prin urmare cel aflat sub tratament nu trebuie să mai conducă. De altfel, medicul are obligația de a informa Poliția Rutieră când are în evidență o persoană care are recomandarea de a nu mai conduce o perioadă de timp. În practică, asta nu se întâmplă tot timpul, dar cel care răspunde în fața legii este cel tras pe dreapta și care a ieșit pozitiv la DrugTester.