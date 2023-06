Participare

În perioada 24 aprilie - 4 iunie, Clubul Copiilor Vatra Dornei a fost implicat în numeroase activităţi educative nonformale internaţionale în Elveţia, Grecia şi Estonia.

În ultima parte a lunii aprilie şi începutul lunii mai, profesorii Vasile Moroşan şi Dorin Pardău, împreună cu elevii Alexandru Odochian şi Sara Moroşan, au prezentat folclor muzical coregrafic românesc în cadrul unor ateliere de lucru pentru elevii claselor a VII-a de la şcolile „Rudolf Steiner” din Geneva şi Lausanne. La finalul celor două săptămâni, elevii elvețieni au prezentat în faţa colegilor, profesorilor şi părinţilor suite de jocuri populare, cântece vocale şi instrumentale din folclorul românesc, evoluţia scenică fiind apreciată cu lungi aplauze.

Activităţile de la cele două şcoli elvețiene s-au derulat în cadrul unui parteneriat educativ iniţiat în anul 2008 cu sprijinul învăţătorilor Paraschiva şi Florin Lateş şi a profesoarei Helene Bott.

Ansamblul „Balada Dornelor”, format din elevi din ciclul gimnazial, a participat în perioada 10-14 mai la „International Meeting Children” în oraşul Karditsa - Grecia, festival de folclor pentru copii inclus în calendarul mondial al evenimentelor CIOFF® (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts).Elevii dorneni au prezentat în faţa unui public numeros suite de jocuri populare, cântece vocale şi instrumentale din Ţara Dornelor şi Bucovina, evoluţiile lor scenice fiind apreciate de către cei prezenţi şi de către organizatori. Programul festivalului a inclus şi vizite la principalele atracţii turistice ale zonei, Complexul monahal Meteora fiind obiectivul care i-a impresionant cel mai mult pe copii.

Şi Ansamblul „Plaiurile Dornelor”, alcătuit din elevi din ciclul liceal, a fost invitat la cel mai mare festival de folclor organizat anual de cele trei ţări baltice: Lituania, Letonia şi Estonia. Ediţia a XXXV-a a „International Folk Festival Baltica” a fost organizată în Estonia de CIOFF Estonia şi s-a desfăşurat pentru două zile în partea medievală (Old Town) a capitalei Tallinn, parte a oraşului care este inclusă în patrimoniul UNESCO, apoi în diferite regiuni ale Estoniei.

Prof. Vasile Moroşan, directorul Clubului Copiilor Vatra Dornei, ne-a spus: „Tinerii artişti dorneni au reprezentat cu mândrie România, frumuseţea costumelor populare din Ţara Dornelor, ritmul jocurilor populare şi sonorităţile muzicii tradiţionale din Bucovina fiind apreciate la impresionanta paradă a portului popular şi la spectacolele din spaţiul generic numit <Satul festivalului>. În ziua de 1 Iunie, elevii dorneni s-au deplasat în sud-estul Estoniei, unde au susţinut un spectacol şi un atelier de lucru pentru elevii şcolii din localitatea Mooste, după care au urcat pe scena festivalului din localitatea Rapina. La spectacolul de închidere a festivalului, tinerii dorneni au fost felicitaţi pentru prezenţa în cadrul festivalului Baltica de către reprezentanţi ai Ambasadei României în Estonia, dar şi de cetăţeni români rezidenţi în Estonia”.

Prezența elevilor dorneni, coordonați de profesorii Dorin Pardău şi Vasile Moroşan, la „International Children Meeting” - Grecia şi „International Folk Festival Baltica” a fost posibilă cu sprijinul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, Ministerului Educaţiei, Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi CIOFF România.