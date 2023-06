Toma Niga a fost cel mai jucator al Forestei in campionatul recent incheiat

Marţi, 13 Iunie 2023 (14:51:59)

Căpitanul Forestei, Toma Niga, a reacționat în urma situației explozive de la club, soldată cu demisia în bloc a antrenorului Dorin Goian, a președintelui Gabriel Clim și a vicepreședintelui Marian Bordeianu.

„Eu și majoritatea jucătorilor suntem alături de cei trei demisionari, care au fost tot timpul alături de noi, atât în momentele bune, cât și în clipele mai puțin plăcute care fac parte din viața fiecărei echipe. Eu spre, exemplu, am venit la Foresta pentru Dorin Goian, iar numirea lui Gabriel Clim în fruntea clubului a fost o garanție pentru toți băieții că nu se vor mai repeta problemele din ultimii, când au fost mințiți, iar de multe ori și-au căutat dreptatea pe la comisii. S-a construit în acest an un grup unit la Foresta, format din foarte mulți jucători tineri, doritori de performanță, și ar fi păcat ca tot ce s-a creat să se piardă acum. Suntem foarte dezamăgiți de plecarea lui Dorin Goian, un antrenor care a fost întotdeauna sincer cu noi și a știut tot timpul să ne încurajeze, să scoată din noi ce e mai bun. De asemenea, Gabriel Clim a rămas același om parolist, a fost tot timpul aproape de noi și s-a dat peste cap să achite ce a promis chiar și atunci când nu erau bani în club. Să-i vedem plângând pe amândoi, la finalul meciului de la Piatra Neamț, ne-a impresionat profund pe toți, și pe această cale doresc să le mulțumesc pentru clipele trăite împreună la Foresta”, a declarat portarul Forestei.

Toma Niga a mărturisit că fotbaliștii erau la curent cu problemele existente la nivel de conducere și crede că această lipsă de unitate a contat și ea în deznodământul final al „dublei” cu Ceahlăul.

„Involuntar am fost și noi afectați, jucătorii, de acest scandal. În luna aprilie, când i s-au luat atribuțiile de președinte lui Gabriel Clim, Ion Lozovan, unul dintre membrii Consiliului Director, a venit în vestiar și ne-a transmis să stăm liniștiți că o să fie bine în continuare și că o să fie aproape de noi. În acel moment l-am întrebat de ce dau oameni aceștia la o parte, în condițiile în care echipa se află pe primul loc, iar relația dintre vestiar și conducerea executivă este una sudată, fără fisuri. Din acel moment, l-am mai văzut la față o singură dată, o lună și jumătate mai târziu. Nu sunt eu în măsură să critic, spun doar ce s-a întâmplat. Urât a fost că am fost lăsați de izbeliște când era atât de important, chiar în săptămânile premergătoare barajului. Să fii așa-zis proprietar al clubului, să susții că dorești promovarea și să vii de două ori în vestiar în decurs de un an de zile, este cam puțin. Nici măcar înainte de „dubla” cu Ceahlăul nu a venit în fața noastră să ne încurajeze, să ne întrebe dacă ne lipsește ceva, ceea ce nu este normal”, a mărturisit cel mai bun fotbalist al Forestei în sezonul recent încheiat.

Întrebat dacă există cineva care poate rezolva toate aceste probleme, Toma Niga l-a indicat pe primarul Sucevei, Ion Lungu.

„Domnul primar a dovedit că îi pasă de această echipă. A dat la timp banii pe care i-a promis, mai mult nu putea face. Pentru că Foresta nu ar putea funcționa fără finanțarea primită de la Primărie, sper ca Ion Lungu să se implice și să pună lucrurile pe făgașul normal. Ne pare rău că nu s-a reușit promovarea, mai ales că am condus tot campionatul. E frustrant, am fost atât de aproape. Dacă se vrea performanță cu adevărat trebuie să fie readuși în fruntea clubului Dorin Goian și Gabriel Clim, doi suceveni get-beget, care sunt cu inima lângă echipă”, a concluzionat Toma Niga.