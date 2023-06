Marţi, 13 Iunie 2023 (18:01:58)

După trei săptămâni în care școlile au fost închise, iar profesorii au organizat proteste în stradă, marșuri ample, cadrele didactice sucevene s-au întors la catedră.

Au mai rămas doar câteva zile până la finele anului școlar, prin urmare nu se pune problema recuperării materiei sau recapitulării acesteia, încheierea situației școlare a elevilor având prioritate până la finele acestei săptămâni.

Reîntâlnirea cu elevii a fost una emoționantă, însă, în cancelarii, nemulțumirile auzite în rândul profesorilor, despre felul cum a fost decisă suspendarea grevei de către liderii sindicali, nu au fost deloc puține.

„Pentru copii am venit cu drag, însă avem un gust amar în urma reacției liderilor de sindicat. Cât despre finalul grevei, nu știu dacă este vorba doar despre partea financiară pe care am obținut-o, ci despre atitudinea pe care au avut-o toți cei din jur față de cadrul didactic. Am văzut păreri pro și contra, am văzut că unii ne apreciază și asta ne dă curaj să mergem mai departe, dar am văzut că sunt și oameni care nu au înțeles care este rolul nostru, iar lucrurile acestea dor. Și așteptările erau mai mari pentru că ne-ar fi încurajat, ne-ar fi dat de înțeles că suntem priviți ca un stâlp al societății. Finalul a fost dureros, asta pot spune cu siguranță”, a mărturisit înv. Cristina Melinte, de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava.

Oamenii școlii spun că suspendarea grevei nu era deocamdată o opțiune în condițiile în care nu le-au fostsatisfăcute revendicările și oamenii din teritoriu nu au fost consultați, iar această decizie a venit brusc, contrar promisiunilor liderilor sindicaliști.

„Noi, potrivit legii, ne-am întors la catedră, altfel am fi fost în afara legalității. Cu privire la suspendare, nu am fost consultați. În aceste zile avem activități potrivit orarului, apoi premierea elevilor.

Materia am terminat-o, nu am avut timp de recapitularea finală, dar vom reveni la începutul anului școlar cu acele conținuturi pe care nu le-am repetat”, a explicat un alt cadru didactic de la școala menționată.

Gabriela Mihai, directoarea Școlii Nr. 1 Suceava, a menționat că toți elevii au fost anunțați de luni seară de reluarea cursurilor, programul fiind normal, potrivit orarului.

Cât privește recuperarea materiei, aceasta a completat că timpul este unul limitat și nu permite acest lucru, „poate doar la liceele tehnice unde nu se încheie acum cursurile, ci în luna iulie”.

Referitor la angajații care au revenit din grevă, prof. Mihai a menționat că „toți angajații școlii au fost în grevă, cu excepția directorilor. Astăzi au venit atât de supărați încât nu am putut avea un dialog. Am preferat să nu avem acum o discuție cât lucrurile sunt încă fierbinți, cât încă dor. Au fost dezamăgiți de ceea ce s-a obținut, de atitudinea guvernului față de profesia noastră”.

· „La Suceava protestul a fost desfășurat cu o amploare la care nu m-am așteptat”

Liderul sindical de la nivel județean, prof. Giani Leonte, de la Alianța Sindicatelor din Învățământ (ASI) Suceava, a declarat că la Suceava protestul a avut o amploare la care nu s-a așteptat, dar de care este mândru.

Acesta a mulțumit colegilor săi pentru că i-au fost alături timp de trei săptămâni.

„Faptul că greva este suspendată în acest moment înseamnă că oricând putem relua protestele dacă partea guvernamentală nu-și respectă angajamentele și nu trece prin Parlament această Ordonanță. Cel mai important lucru pe care l-am obținut este partea care legiferează că în următoarea lege a salarizării se va respecta principiul pentru care am luptat, potrivit căruia salariul profesorului debutant să fie egal cu salariul mediu pe economie”, a specificat Leonte.

Cu privire la dezamăgirea oamenilor școlii în ceea ce privește finalul grevei și reproșurile aduse de membrii de sindicat, Leonte a specificat că: ”Nu suntem cu toții pe deplin mulțumiți, trebuie să ne așezăm, să se limpezească lucrurile să vedem dacă am greșit undeva, ce putem face mai bine în viitor”.

Leonte a specificat că nu i-a fost cerută demisia din funcția de președinte al ASI.