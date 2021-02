Critici

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că începând din această săptămână, actuala coaliție de guvernare PNL-USRPLUS-UDMR a dat drumul în mod oficial la austeritate în România. Ioan Stan a subliniat că actualii guvernanți au îngropat, practic, toate speranțele unui întreg popor de a avea un trai decent și civilizat, dar și speranțele mediului de afaceri la o revenire spre normalitate a economiei. Stan a atras atenția că acesta este doar începutul unui „drum lung al austerității”.

„Din păcate pentru cei de la putere, românii nu uită că în campania electorală, dar și pe durata anului trecut, ca răspuns la avertismentele PSD, liberalii nu știau ce asigurări să mai dea că vor crește pensiile, salariile și alocațiile etc.. S-a ales praful de promisiunile lor, ceea ce trebuie să recunoaștem că nu este tocmai o surpriză. În acest context, anunțul președintelui PNL, Ludovic Orban, că în acest an nu se acordă nicio majorare de pensii confirmă, o dată în plus, că PSD-ul a știut ce le poate pielea”, a precizat liderul social-democraților suceveni.

El a adăugat că în campania electorală, liberalii au mințit cu premeditare, știind bine că dacă spuneau că taie pensiile n-ar mai fi fost votați, iar acum se justifică cinic printr-o așa-zisă lipsă de bani și invocă deficitul bugetar mare, deși ”ei înșiși au provocat acest deficit prin nepricepere și cadouri fiscale gigantice către clientela politică”.

„De altfel, minciuna a ajuns să fie sinonimă cu Guvernul Cîțu. Copiii, salariații, pensionarii, oameni de afaceri, studenții, elevii – nimeni n-a scăpat nețepuit de guvernul PNL-USRLPLUS-UDMR. Se pare că aceasta este <România Normală> a președintelui Iohannis, una în care guvernul său <uită> cu aroganță de angajamente și promisiunile făcute”, a declarat Ioan Stan. El consideră că fiecare zi care trece demonstrează imensa fraudă morală care stă la baza actualei guvernări, care a câștigat puterea prin minciună și dezinformare. „Ei guvernează sfidător și disprețuitor, față de toți românii, inclusiv față de cei care i-au votat. Efectiv nu există nici o categorie socială care să aibă vreun beneficiu de pe urma guvernării Cîțu. Salariații au pierdut banii cuveniți de drept la salarii, pierzându-și puterea de cumpărare. Copiii au pierdut mai mult de jumătate din alocația legal stabilită. Antreprenorii și-au pierdut afacerile, așteptând zadarnic sprijinul promis în pandemie. Agricultorii au fost abandonați în voia lui Dumnezeu și a sorții”, a spus Ioan Stan. El a arătat că în momentul de față și pensionarii așteaptă zadarnic majorarea pensiilor promisă în campania electorală, urmând ca și studenții să nu mai beneficieze de gratuitate la transport.