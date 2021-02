Nu ne-a plăcut de Hănescu la vremea lui, că eram obișnuiți cu de-alde Năstase și mai apoi cu Andrei Pavel. Cu jucători spectaculoși adică. Iar ca borne atinse în carieră, Hănescu n-a fost cu mult sub Pavel, care punctează decisiv cu un titlu de Master, căci în ceea ce privește performanța la turneele de Grand Slam, ambii au câte un sfert de finală la Roland Garros, atât! Hănescu a fost un tip serios, care și-a gestionat bine avantajul fizic, astfel că a avut viață lungă în circuitul ATP, impunându-se doar la un singur turneu (Gstaad, 2008). Ce a fost după el? Păi o trecere de cometă a lui Marius Copil prin prima sută ATP. Ei bine, cam tot așa ne avertizează Ion Țiriac că se va întâmpla după retragerea Simonei Halep! Sună cumva apocaliptic, căci tot auzim de noi talente, fiindcă de la ele putem avea așteptări, în niciun caz de la generația actuală. Vedeți doar ce s-a întâmplat în primul tur la AO... Risc o afirmație care ar putea fi considerată răutăcioasă: avem două jucătoare în turul secund doar pentru că sorții au decis meci între Sorana Cârstea și Patricia Țig. Astfel, învingătoarea Sorana i s-a alăturat Simonei, favorită care și-a respectat statutul. Referitor la meciul cu Patricia, am întrezărit orgoliul veteranei care a vrut s-o pună la locul ei pe cea care nu numai că a venit din urmă, ci a și depășit-o în clasament. Problema e că această ascensiune e construită pe zgură, așa că pe hardul australian experiența a făcut legea. Despre Irina Begu ce-am putea spune? Cred că afirmația celor de la treizecizero.ro, că ar fi fost semne bune în turneul de pregătire, ține mai mult de încurajarea firească pentru o compatrioată. Sigur, nu ne așteptam să capoteze atât de repede și atât de clar în fața unei jucătoare cvasinecunoscute, atunci pentru ce toate astea, deplasarea, carantina?! Mihaela Buzărnescu n-a izbutit surpriza în fața Biancăi Andreescu, deși era loc, deoarece româno-canadiana venea după un an și ceva de pauză. Când va da peste o adversară care să aibă continuitate, nu să joace doar bucăți de meci, Bianca va avea probleme. Și Ana Bogdan a avut parte de o adversară mai bine clasată, cu multe victorii contra Top 10, dar nici ea nu dă semne că poate să își depășească condiția. Una peste alta, lăsând la o parte palmaresul Simonei, din generația ei, considerată valoroasă, mai rămânem cu un sfert de finală, tot la Roland Garros, al Soranei!