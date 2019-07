După ani şi ani

Doi soţi care şi-au bătut joc ani de zile de oameni de bună credinţă care le-au plătit sume mari de bani pentru montarea de tâmplărie de PVC, fără a mai vedea ulterior nici noile geamuri şi nici banii înapoi, au fost trimişi în judecată zilele trecute. Soţii Radu Alexe Ivaş şi Mihaela Ivaş vor avea de răspuns pentru numeroase infracţiuni de înşelăciune. Înainte de orice trebuie spus că dosarul penal s-a mişcat foarte greu, în condiţiile în care faptele au fost comise în perioada iulie 2010-octombrie 2015.

Magazinul din George Enescu care a făcut multe victime

Ancheta a fost derulată de ofiţerii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Faptele reţinute în acest dosar au fost comise la punctul de lucru deschis de familia Ivaş în cartierul George Enescu din municipiul Suceava, din 2010. La sediul din George Enescu al firmei lui Ivaş se adunau zilnic în acea perioadă oameni disperaţi, care îl implorau pe afacerist ori pe soţia sa să le dea măcar banii înapoi. Punctul de lucru al societăţii a fost la un moment dat sigilat de inspectorii de la Protecţia Consumatorilor, care înregistraseră şi ei numeroase plângeri.

Soţia lui Ivaş va răspunde pentru cele mai multe infracţiuni de înşelăciune

Mihaela Ivaş a fost trimisă în judecată pentru 29 de fapte de înşelăciune „constând în aceea că în perioada iulie 2010-octombrie 2015, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la date diferite de timp, a indus şi menţinut în eroare un număr de 36 persoane vătămate din judeţul Suceava, dintre care 18 persoane vătămate împreună cu soţul ei, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de prestări servicii având ca obiect confecţionarea şi montarea tâmplăriei din pvc cu geam tip termoizolant, cu rea credinţă, folosind un mod de operare identic, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase (realizarea lucrărilor într-un termen scurt, deşi nu a avut nicio intenţie şi nu a întreprins nici un demers serios în acest sens) cu excepţia a 3 lucrări pe care le-au executat parţial şi incomplet, încasând sume de bani cu titlu de avans, în scopul obţinerii unor foloase patrimoniale injuste”, au arătat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava într-un comunicat de presă.

Prejudiciul calculat şi reţinut de la cei care au depus plângeri este de 52.214 lei. În mod cert, numărul victimelor a fost mai mare, mulţi suceveni alegând să renunţe la plângeri, convinşi că nu îşi vor mai recupera paguba.

Femeia va răspunde şi pentru lovirea unei victime

Mihaela Ivaş a fost trimisă în judecată şi pentru evaziune fiscală (prejudiciu de puţin peste 5.000 de lei) dar şi pentru lovire şi alte violenţe, victima fiind una dintre cliente. Mihaela Ivaş este acuzată că pe 15 septembrie 2015, în timpul programului de lucru al agenţiei de pe bulevardul George Enescu, a lovit persoana vătămată peste mână cu un corp dur, după care a apucat-o de mână, a răsucit-o şi a împins-o în afara punctului de lucru. Din mişcare, victima a fost aruncată într-un gard viu şi a căzut pe sol, suferind leziuni care au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal. Victima este unul dintre păgubiţii care au cerut insistent explicaţii pentru termopane.

Procurorii nu au avut pe ce pune sechestru

Radu Alexe Ivaş a fost trimis în judecată în acelaşi dosar pentru 16 infracţiuni de înşelăciune, pentru inducerea în eroare a 20 de persoane vătămate, cu acelaşi mod de operare, în complicitate cu soţia sa.

Procurorii au anunţat că nu au fost dispuse măsuri asigurătorii în cursul urmăririi penale, întrucât inculpaţii nu deţin niciun bun mobil sau imobil înregistrat pe numele lor.

Țepe similare şi la Câmpulung Moldovenesc. Ce pedepse au primit

Afaceristul Radu Alexe Ivaş şi soţia sa, Mihaela Ivaş, au fost condamnaţi definitiv pentru fapte de înşelăciune similare comise în 2013, în zona Câmpulung Moldovenesc, după acelaşi mod de operare.

Reţeta înşelăciunilor a fost simplă. Ţepele au fost date cu contract şi cu facturi, fără vreo jenă. Cei doi au deschis magazine şi au promovat oferte cu termopane la preţuri sub cel al pieţei. Clienţii primeau oferte avantajoase, Ivaş mergea la domiciliile lor, făcea măsurători, încheia un contract şi le cerea sume mari în avans. De multe ori clienţii au plătit în avans tariful întreg al lucrării şi materialelor, chiar şi sume de ordinul miilor de euro. După ce puneau mâna pe bani, soţii Ivaş începeau să amâne onorarea contractelor de pe o zi pe alta, până când închideau punctul de lucru şi nu mai răspundeau la telefoane. În unele cazuri, supuşi la presiuni de victime, uneori chiar constrânşi fizic, aceştia au mai returnat o parte din prejudicii.

Acest dosar de la Câmpulung Moldovenesc a fost trimis mult mai repede în instanţă.

În iulie 2017, Radu Alexe Ivaş a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu executare pentru aceste fapte, în timp ce soţia sa a primit un an de închisoare, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de cinci ani.

Anterior, Radu Alexe Ivaş a mai fost condamnat la un an de închisoare pentru evaziune fiscală şi sustragere de sub sechestru.

În noile condiţii, ambii cu condamnări pentru fapte similare, rămâne de văzut ce vor stabili de această dată judecătorii. Victimele lor speră ca măcar pedepsele să fie mari, dacă nu vor putea să-şi recupereze prejudiciile.

Procesul va începe la Tribunalul Suceava.





Au luat bani de la bătrâni pe care i-au lăsat şi fără geamuri la case

Modul în care au acţionat cei doi soţi a fost absolut revoltător. Un caz despre care Monitorul de Suceava a relatat pe larg este cel a doi bătrâni trecuţi de vârsta de 80 de ani, care au achitat în jur de 1.500 de euro în avans pentru schimbarea geamurilor şi uşilor de la un apartament din centrul Sucevei. Vechea tâmplărie le-a fost dată jos de la mijlocul lunii august 2015, iar cei doi vârstnici ajunseseră să stea în prag de iarnă, în casă, fără geamuri. În cele din urmă, s-au împrumutat şi au plătit alte termopane, la o altă firmă.