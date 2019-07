Din cauza sincopelor sistemului de carduri

Sistemul informatic al cardului naţional de asigurări de sănătate funcţionează din nou cu sincope, ceea ce înseamnă că nu pot fi validate sau se validează cu întârziere consultaţiile şi reţetele, iar serviciile medicale prestate de medici nu pot fi raportate la Casa de Asigurări de Sănătate. Ieri, când afară erau 33 de grade Celsius, resimţite ca 37 de grade Celsius, în mai multe farmacii din municipiul Suceava farmaciștii au rugat pacienţii cu reţete compensate să revină mai târziu sau în următoarea zi deoarece sistemul nu este funcţional. Oficialii Casei de Asigurări de Sănătate au solicitat în mai multe rânduri medicilor și farmaciștilor să lucreze offline atunci când sistemul are probleme, dar acest lucru nu este întotdeauna posibil, după cum a explicat președintele Colegiului Farmaciștilor Suceava, Doiniţa Cocriș. Ea a spus că în cazul în care pacientul dorește doar o parte din medicamentele de pe reţetă sau farmacia nu are un anumit medicament prescris ori nu are toată cantitatea prescrisă de medic, sistemul este astfel făcut încât reţeta nu se poate onora parţial. De asemenea, experienţele precedente i-au adus atât pe medici, cât și pe farmaciști nu de puţine ori în situaţia ca serviciile medicale prestate sau reţetele onorate să le fie invalidate şi apoi imputate, ceea ce îi face să fie extrem de sceptici la orice invitaţie de a lucra atunci când sistemul este blocat.

În ciuda acestor aspecte, având în vedere vremea caniculară și disfuncţionalităţile sistemului SIUI, Doiniţa Cocriș a transmis, ieri, un apel către toate farmaciile din judeţ, de „a rezolva cât mai optim reţetele pacienţilor, în așa fel încât să nu fie afectaţi de eventualele amânări; mai pe scurt, să nu purtăm oamenii pe drum, inutil”.