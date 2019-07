Definitiv

Procesul în care a fost judecat comisarul Petru Jucan, șeful suspendat al Poliţiei Rutiere Suceava, a ajuns la punctul final ieri, când Curtea de Apel Suceava a respins atât apelul procurorilor DNA, cât și pe cel al ofițerului și a menținut sentința Tribunalului. Petrică Jucan a fost găsit nevinovat pentru două din capetele de acuzare și a primit pentru alte două infracțiuni pedeapsa totală de 1 an şi 2 luni de închisoare, cu amânarea aplicării şi un termen de încercare de 2 ani. Pentru cine nu este familiarizat cu termenii, această pedeapsă nu este totuna cu cea cu suspendare și practic nu se aplică, dacă persoana respectă termenul de încercare. Asta înseamnă că ofițerul Petrică Jucan își poate recăpăta drepturile și poate reveni, dacă va dori, pe postul de șef al Serviciului Rutier, el neavând practic cazier.

Dosarul în care au fost trimişi în judecată polițiștii Petrică Jucan și Ioan Stratu, plus Marius Cristian Emandi, a fost instrumentat de structura teritorială Suceava a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Jucan a fost acuzat că în cursul lunii noiembrie 2013, în calitate de şef al Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava, l-ar fi determinat pe subordonatul său, agentul Ion Stratu, să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu privind implementarea în aplicaţia electronică de evidenţă a abaterilor rutiere, solicitându-i să nu introducă în sistem menţiunea suspendării exercitării dreptului de a conduce al lui Cristian Marius Emandi pe o perioadă de 120 de zile, începând cu data de 1 decembrie 2013.

Dosarul procurorilor a fost în parte infirmat de instanță. Astfel, polițistul Ioan Stratu a fost achitat, în timp ce Jucan a fost achitat și el pentru două infracțiuni, respectiv instigare la abuz în serviciu şi inducere în eroare a organelor judiciare. Pentru infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată a primit 6 luni, iar pentru fals intelectual, pedeapsa de 1 an. În final, a rezultat o pedeapsă de 1 an şi 2 luni, iar magistraţii au considerat că aceasta poate fi amânată.

„Prin această faptă au fost vătămate interesele instituţiei din care fac parte inculpaţii Jucan Petru şi Stratu Ioan, IPJ Suceava, prin crearea condiţiilor ca sancţiunile contravenţionale dispuse să nu fie aplicate în funcţie de interese sau relaţii personale, şi crearea totodată a unui pericol pentru respectarea legislaţiei rutiere în materia siguranţei circulaţiei în municipiul Suceava, din moment ce conducătorii auto percep faptul că pot încălca regulile rutiere esenţiale fără teama ca sancţiunile contravenţionale aplicate să fie puse efectiv în executare”, transmiteau la vremea trimiterii în judecată procurorii DNA.