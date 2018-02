Dramă

O mamă din Siminicea, Iulia Hîncu, trăieşte o dramă greu de imaginat, de când fiul ei, Marian, în vârstă de 28 de ani, a suferit un grav accident de circulaţie, în urma căruia creierul i-a fost puternic traumatizat. Accidentul a avut loc la începutul acestui an, în data de 5 ianuarie, când autoturismul condus de Marian cu viteză neadaptată la şoseaua umedă a derapat într-o curbă în apropiere de Păltinoasa şi a intrat în coliziune pe contrasens cu un alt autoturism, condus regulamentar.

În urma impactului, şoferul şi cei trei pasageri din autoturismul care circula regulamentar au suferit contuzii, iar Marian, lovit grav la cap, a ajuns în comă la Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Leziunile pe care le-a suferit nu răspund la tratamentul curativ, tot ceea ce pot face medicii este să-i calmeze durerile. Tânărul este imobilizat pe un pat de spital la secţia Neurochirurgie a Spitalului de Urgenţă Suceava şi este vegheat permanent de mama lui.

„Creierul băiatului meu este foarte, foarte distrus. A fost ca o piftie, când o scuturi. A fost inundat de sânge şi este foarte, foarte grav. A stat în comă şi după ce a deschis ochii e ca o legumă. Nu comunică, are sondă gastro-nazală şi nu găsim un centru de recuperare pentru că toată lumea refuză cazul lui. Unde sun, unde mă interesez pentru recuperarea lui, toată lumea mă respinge. Îl hrănesc, stau lângă el, plâng lângă el şi nu pot să fac nimic”, ne-a declarat Iulia Hîncu.

Mama: „Până nu ajungem în această situaţie, nu ştim ce înseamnă”

Ea spune că fiul ei are dureri foarte mari, dar măcar acestea pot fi atenuate cu medicaţie. Iulia speră că terapia într-un centru specializat de recuperare neuro-motorie ar putea aduce progrese în starea tânărului. Spitalul de Urgenţă Suceava nu poate face pentru el mai mult decât i-a oferit până acum. Pentru modul în care a fost tratat Marian aici, ca de altfel şi celelalte victime ale accidentului rutier, Iulia are numai cuvinte de laudă. „Toţi medicii, mulţumim lui Dumnezeu, tot personalul din spital a fost lângă copil. I-au îngrijit pe toţi, au avut grijă de ei, eu le zic felicitări şi Doamne ajută! Dar ajungem la momentul când ei nu mai pot să facă nimic şi trebuie recuperare. Asta ne lipseşte. Până nu ajungem în această situaţie, nu ştim ce înseamnă. Se întâmplă foarte multe astfel de cazuri, se conduce haotic, tinerii sunt foarte distraţi, am ajuns într-o lume confuză. Se întâmplă <n> accidente şi ajungem în starea când ne luptăm şi nu mai ştim cum să facem pentru copii, pentru bătrâni, pentru toţi”, a mai spus Iulia Hîncu.

Ea face apel la toţi cei care au trecut prin situaţii similare cu membri ai familiei sau prieteni şi o pot ajuta cu informaţii în ceea ce priveşte recuperarea fiului ei, să o contacteze.