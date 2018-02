Controale

Controalele întreprinse de poliţişti în trafic la finele săptămânii trecute au dus la identificarea unor şoferi care au săvârşit abateri grave de la normele de circulaţie rutieră. Doi dintre aceştia, în vârstă de 46 şi, respectiv, 32 de ani, care au pus în pericol siguranţa traficului rutier şi a cetăţenilor, s-au ales cu dosare penale, pe numele lor fiind emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.

Un prim caz a fost înregistrat vineri seara, în jurul orei 18.00, când o patrulă din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Marginea a oprit pentru control, pe un drum comunal din satul Voievodeasa al comunei Suceviţa, un autoturism condus de Viorel L., de 46 de ani, din localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere reţinut pentru infracţiunea de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, din data de 6 martie 2017. Întrucât cel de la volan mirosea puternic a alcool, el a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Pe numele bărbatului poliţiştii au emis un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În urma analizării vechilor abateri ale celui de la volan, în ceea ce priveşte regimul rutier, pe numele acestuia a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, bărbatul de 46 de ani fiind încarcerat în arestul I.P.J. Suceava. În urma audierii acestuia în faţa procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, bărbatul va fi cercetat în continuare sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. Din cauza faptului că asigurarea RCA a autovehiculului expirase din luna octombrie a anului trecut, poliţiştii l-au sancţionat pe conducătorul auto cu o amendă în valoare de 1.000 de lei, fiindu-i reţinute în acelaşi timp certificatul şi plăcuţele de înmatriculare ale maşinii.

Sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 10.40, o patrulă din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Dărmăneşti a oprit pentru control pe DJ 178A, din comuna Comăneşti, localitatea Humoreni, un autoturism condus de Nicolai C., un localnic de 32 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, iar în urma abaterilor săvârşite de acesta şi a probatoriului administrat, poliţiştii au dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore, fiind încarcerat în arestul I.P.J. Suceava. El a fost de asemenea audiat de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, care vor continua cercetările sub control judiciar.