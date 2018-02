Campania R.E.S.P.E.C.T

În perioada 29 ianuarie – 3 februarie, în unităţile de învăţământ din judeţul Suceava s-a desfăşurat, în cadrul Săptămânii Nonviolenţei, Campania R.E.S.P.E.C.T, activitate iniţiată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava. La Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni s-a derulat în această perioadă premergătoare vacanţei de iarnă proiectul educativ „Împreună, să prevenim şi să eliminăm violenţa!” la care au participat elevi, cadre didactice, psihologi, şi părinţi. Elevii claselor pregătitoare au participat la activitatea „Agresivitatea” care a început cu povestea terapeutică „Tărâmul fermecat”, după care consilierul şcolar Lăcrămioara Anechiforesei a răspuns întrebărilor copiilor şi părinţilor. În cadrul jocului „Ochelarii magici” cei mici au purtat ochelari magici care le-au dat puterea de a cere iertare de la un coleg faţă de care au greşit: „Eu cred că am greşit faţă de tine atunci când... şi te rog să mă ierţi”.

Elevii clasei a II-a C (prof. Elena-Gabriela Filip) au participat la concursul „Valori româneşti din proverbe şi zicători” şi au fost răsplătiţi cu diplome pentru creativitate. Elevii clasei a III-a C (prof. Roxana Gherman) şi cei din clasa a V-a B (prof. Cornelia Olaru) au explicat şi au ilustrat prin desene cuvintele - cheie ale campaniei: respect, emoţie, siguranţă, prevenţie, educaţie, comunicare, toleranţă. Actorii clasei a IV-a A (prof. Elena Baciu) au participat la un joc de rol pe tema agresivităţii în şcoli, apoi le-au povestit colegilor cum s-au simţit în fiecare dintre roluri. Şcolarii din clasele a V-a A şi a VII-a C (prof. Maria Axinia) şi-au exprimat sentimentele în afişe care vor fi expuse la panoul proiectului. Elevii claselor a VI-a B şi a VII-a A au vizionat filmul „Violenţa virtuală” după care au discutat pe marginea acestui subiect şi au încercat să definească noţiunea de violenţă.

„Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul IŞJ Suceava şi a Organizaţiei Salvaţi Copiii. Ca o primă concluzie, elevii dependenţii de calculator sunt copii singuratici, fără prieteni şi poftă de viaţă. Ei îşi construiesc o viaţă virtuală, trăiesc prin intermediul jocurilor pe calculator, care de cele mai multe ori ajung să fie atât de reale pentru ei, încât o parte dintre copii ajung să nu mai facă diferenţa între real şi virtual, între viaţa reală şi cea imaginară, creată de ei în lumea virtuală a calculatorului. Nu au prieteni şi nu ştiu ce înseamnă să se joace împreună cu alţi copii. Sperăm ca activităţile noastre să tragă un semnal de alarmă: de noi toţi depinde liniştea şi siguranţa”, ne-a spus prof. Elena Paşcovici, consilier educativ Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni.