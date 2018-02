Lansarea proiectului „CONSOLIDAREA, RESTAURAREA SI CONSERVAREA ANSAMBLULUI BISERICII SF. ILIE (BISERICA, CLOPOTNITA, ZID DE INCINTA) DIN SATUL SF. ILIE, COM. SCHEIA, JUD. SUCEAVA”

COMUNICAT DE PRESA

Parteneriatul dintre UAT Comuna Scheia si Biserica Sfantu Ilie Scheia implementeaza in perioada 05.12.2017 - 04.12.2020 proiectul „CONSOLIDAREA, RESTAURAREA SI CONSERVAREA ANSAMBLULUI BISERICII SF. ILIE (BISERICA, CLOPOTNITA, ZID DE INCINTA) DIN SATUL SF. ILIE, COM. SCHEIA, JUD. SUCEAVA”, cod SMIS 116632, finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 5. Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, prioritatea de investitii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

Proiectul „CONSOLIDAREA, RESTAURAREA SI CONSERVAREA ANSAMBLULUI BISERICII SF. ILIE (BISERICA, CLOPOTNITA, ZID DE INCINTA) DIN SATUL SF. ILIE, COM. SCHEIA, JUD. SUCEAVA”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat de catre parteneriatul UAT Comuna Scheia si Biserica Sfantu Ilie Scheia si are o valoare totala de 20.682.283,50 lei, din care 20.268.637,83 lei valoare eligibila nerambursabila. Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre ADR Nord-Est, organism intermediar al programului ce monitorizeaza implementarea acestui proiect.

Obiectivul principal al prioritatii de investitii la care raspunde proiectul: Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale.

Indeplinirea acestui obiectiv general este conditionata de realizarea urmatoarelor obiective specifice ale proiectului:

1. Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea Ansamblului Bisericii Sf. Ilie compus din Biserica, Clopotnita si Zid de incinta

2. Dotarea ansamblului pentru asigurarea functionalitatii socio-culturale

3. Promovare in scop turistic si profesional a Ansamblului Bisericii Sf. Ilie si digitizarea ansamblului.

Pentru informatii suplimentare va rugam contactati pe d-na Pitu Raluca Elena – Responsabil finaciar.

tel. 0740 060 620, e-mail primariascheia@yahoo.com.

Date de contact beneficiar: Scheia, Str. Principala, FN, Judetul Suceava, Romania.

Tel. 0230 526 588, Fax. 0230 526 556, e-mail: primariascheia@yahoo.com.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului