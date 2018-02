Votaţi!

Competiţia Arborele European al anului (European tree of the year), organizată de Environmental Partnership Association (EPA), şi-a anunţat finaliştii pentru 2018. Unul dintre cei 13 finalişti este stejarul din Cajvana, cu venerabila vârstă de 750 de ani. Votul pentru desemnarea câştigătorului se desfăşoară online, pe site-ul https://www.treeoftheyear.org/ETY-2018/Hlasovani.aspx?lang=ro-RO , în perioada 1-28 februarie a.c. Rezultatul votului popular va fi anunţat în data de 21 martie a.c., când va avea loc şi festivitatea de premiere, la Bruxelles, la Parlamentul European.

Ca regulă, în cursul votării trebuie marcaţi întotdeauna doi candidaţi. În ultima săptămână, 22 - 28 februarie, votarea este secretă şi pe site nu va fi afişat numărul curent de voturi.

Stejarul din Cajvana concurează pentru titlul de Arborele European al anului 2018 cu: Teiul Ţării Vechi, din Belgia, care are vârsta de 400 de ani, Arborii mamut din Yuchbunar, Bulgaria, în vârstă de 130 de ani, Platanul masiv din Trsteno, Croaţia, cu vârsta de peste 500 de ani, Nucul din Kvasice - Cehia, 230 de ani, Supravieţuitorul lui Zengővárkony, un castan dulce din Ungaria, în vârstă de 300 de ani, Molidul vrăjitoare, Letonia, de 170 de ani, Plopul Helena, Polonia, cu vârsta de 220 de ani, Stejarul de plută fluierător, din Portugalia, 234 de ani, care este cel mai mare stejar de plută din lume, înscris în Cartea Recordurilor, Stejarul numit „vârstnicul pădurilor din Belgorod”, din Federaţia Rusă, cu vârsta de 188 de ani, Mărul din Bošáca, Slovacia, 120 de ani, Vechii ulmi din Cabeza Buey, Spania, 450 de ani şi cu Stejarul Gilwell, din Marea Britanie, în vârstă de 550 de ani.

Chiar dacă stejarul din Cajvana are vârsta cea mai mare, pentru a câştiga acesta trebuie să obţină cel mai mare număr de voturi. Ieri la amiază, avea doar 1.800 de voturi, în timp ce arborii din Spania şi Marea Britanie înregistrau peste 4.000 de voturi, iar stejarul din Federaţia Rusă avea peste 3.200.

Competiţia a fost câştigată de un arbore din România în 2011

Arborele din Cajvana deţine deja titlul de Arborele naţional al anului 2018, competiţie organizată de Research Centre for Regional Analyses in Tourism Environment and Sustainable Development (CARTEDD) al Universităţii Bucureşti, fiind nominalizat pentru concurs de directorul Liceului Tehnologic „Ştefan cel Mare” Cajvana, profesorul Nicolae Robu. Dacă românii se vor mobiliza la vot, stejarul are toate şansele să obţină şi titlul de Arborele European al anului 2018, mai ales că prima ediţie a competiţiei, cea din 2011, a fost câştigată tot de un copac din România. Este un tei în vârstă de peste 500 de ani, din comuna harghiteană Leliceni, pentru care au votat în 2011 un număr de 23.298 de persoane, cu circa 5.000 mai multe decât au votat pentru principalul contracandidat, un platan din Bulgaria.

Anul trecut, Arborele European al anului a fost desemnat un stejar englezesc în vârstă de 650 de ani din satul Wisniowa, Polonia, care a fost folosit ca adăpost de o familie de evrei împotriva naziştilor în cel de-al Doilea Război Mondial.

Menţionăm că pe site-ul EPA este postată şi povestea copacului înscris în concurs. Despre stejarul din Cajvana scrie că „localnicii cred că acest copac ar data din timpul marii invazii tătare (1.241), când toţi oamenii din acest loc ar fi murit în luptă, fiind îngropaţi într-o groapă comună, pe locul unde a fost plantat acest stejar. O altă legendă spune că, în 1.476, voievodul moldovean Ştefan cel Mare, însoţit de soldaţii săi, s-ar fi odihnit la umbra acestui copac, unde ar fi fost serviţi cu o brânză proaspătă (caş în limba română), de unde numele localităţii Cajvana”.

Competiţia internaţională anuală Arborele european al anului beneficiază de susţinerea directă a Comisiei Europene.