La ieşirea din Suceava

Două maşini au intrat în coliziune violentă, ieri, pe DN 29, care leagă Suceava de Botoşani, în urma impactului autoturismul implicat fiind proiectat pe contrasens, pe parapetul de la marginea şoselei. Accidentul s-a înregistrat în jurul orei 14.00, la ieşirea din municipiul Suceava spre Plopeni, iar toate cele trei persoane implicate au fost transportate la Spitalul Judeţean Suceava.

Din primele cercetări ale poliţiei rezultă că un tânăr în vârstă de 22 de ani, Daniel P., din Stăuceni - Botoşani, care conducea un autoturism Renault înmatriculat în Botoşani şi care se deplasa spre Suceava, a pierdut control într-o curbă, iar maşina a lovit, pe sens opus, o autoutilitară condusă regulamentar dinspre Suceava de un şofer în vârstă de 38 de ani. Impactul a fost atât de violent încât maşinile s-au răsucit, iar autoturismul a ajuns pe contrasens, pe parapet.

Acul de la kilometrajul autoturismului s-a blocat la 90 de km/h, un indiciu al vitezei neadaptate la condiţiile de drum, în curbă şi în localitate, cu limitare de 50 de km/h.

Unul dintre martorii oculari, Sandu Sevestin, a relatat: „ Am auzit o bufnitură puternică, iar când m-am întors autoutilitara era răsucită, iar cealaltă maşină era sus, pe parapet. Tinerii care veneau dinspre Plopeni cu autoturismul au intrat pe contrasens, cel cu autoutilitara a încercat să evite cumva, însă nu a putut. Ajutat de încă cineva am tras de portiera autoturismului şi am scos o tânără de pe locul din dreapta, care era prinsă între bord şi banchetă”.

Tânăra pasageră din autoturism părea de altfel a avea leziunile cele mai grave. La spital au mai ajuns tânărul de la volanul autoturismului şi celălalt şofer.

În urma accidentului traficul de pe DN 29 Suceava-Botoşani a fost blocat în totalitate o perioadă lungă de timp, cât s-a făcut cercetare la faţa locului, iar maşinile au fost ridicate. O problemă a fost şi cu îndepărtarea bucăţilor de caroserie împrăştiate şi a scurgerilor de carburanţi.