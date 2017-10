Tragedie

Un teribil accident petrecut miercuri seara pe un drum din satul Buda, comuna Râşca, a curmat viaţa a doi tineri de 19 şi 20 de ani din satul Slătioara. În interiorul autoturismului BMW, condus de Vlăduţ Maftei, de 20 de ani, se afla şi Daniel Rusu, prietenul său de 19 ani, împreună cu care muncea de un an în Belgia. Cei doi se întorseseră acasă de la muncă în urmă cu o lună de zile şi se pregăteau să plece din nou, de astă dată în Marea Britanie. Din banii puşi deoparte de Vlăduţ, acesta trimisese acasă un autoturism BMW, pe care îl înmatriculase în România. De când se întorsese acasă, tânărul obişnuia să conducă maşina pe uliţele asfaltate ale comunei, pentru a se obişnui cu noul vehicul. Martorii povestesc că miercuri seara acesta s-a întâlnit cu prietenii la magazinul din sat, unde a zăbovit o perioadă.

Sebastian Verdeş, un tânăr din sat, a declarat: ”Aseară m-am întâlnit cu Daniel Rusu la magazin, era la magazin şi stătea de vorbă cu mai mulţi băieţi din Slătioara pe o bancă acolo. După vreo 15 minute cei doi s-au dus cu maşina în vale.”

Un accident teribil cauzat de lipsa de experienţă şi viteza excesivă

La un moment dat cei doi prieteni s-au urcat în maşină şi au pornit într-o plimbare spre satul Buda. După parcurgerea unui drum sinuos, în dreptul Şcolii Primare Nr. 2 Râşca, tânărul de 20 de ani a pierdut controlul asupra direcţiei într-o curbă la dreapta şi maşina a acroşat două podeţe din beton aflate pe partea stângă a drumului. Maşina a început să se rotească în mers, a lovit cu putere şanţul de pe partea stângă a drumului, după care a intrat în coliziune frontală violentă cu un stâlp din beton. Localnicii din casele din apropiere care au auzit zgomotul puternic au ajuns imediat la locul accidentului. ”S-a auzit un zgomot puternic şi s-au văzut luminile de la transformator. Atunci a ieşit afară băiatul, că eu am zis că nu mai avem lumină şi a explodat transformatorul, însă el a zis că e altceva. Când au ieşit el şi vecinii de la celelalte case maşina era cu roţile în sus, iar cei din interior erau morţi. El a strigat lângă maşină, <Măi, care sunteţi?>, dar nu a mai răspuns nimeni, după ce maşina a mers de-a dura câteva zeci de metri. Ferească Dumnezeu de aşa ceva. Unii spun că aveau o viteză de peste 200 de km/oră”, a povestit o femeie din zonă.

Sebastian Verdeş, care a ajuns imediat la locul impactului, ne-a relatat: ”Maşina era întoarsă invers, cu roţile în sus şi urcată jumătate pe stâlp. Scaunul de la pasager e învârtit invers, descarcerarea l-a tăiat, pentru că nu avea cum să-l scoată. Când am ajuns eu l-am văzut doar pe unul dintre ei, care era întins jos pe iarbă şi pe celălalt nu am reuşit să-l văd. După o jumătate de oră m-a sunat cineva şi mi-a spus că au descoperit încă o persoană, care cred că era băgată undeva sub bordul maşinii.”

Din păcate, cei doi tineri ocupanţi ai autoturismului s-au stins pe loc

Îngroziţi de cele văzute, martorii au sunat la 112, un echipaj de descarcerare şi două ambulanţe ajungând de urgenţă la faţa locului. Au reuşit să-l scoată din maşina rămasă suspendată pe stâlpul de electricitate rupt pe cel care fusese la volan. După un timp, între fiarele maşinii a fost descoperit şi cel de-al doilea ocupant al maşinii, din păcate şi acesta cu leziuni incompatibile cu viaţa. Ajunşi în grabă la locul tragediei, părinţilor celor doi tineri li s-a făcut rău când au văzut ce s-a întâmplat, având şi ei nevoie de îngrijiri medicale.

Gabriela Rusu, mama tânărului de 19 ani mort în accident, a mai avut ieri puterea să ne spună: ”Când s-a întors aseară cu tatăl său de la muncă, Daniela spus că rămâne să bea o bere cu prietenii şi vine după aceea acasă. Nici eu nu am ştiut, m-am uitat, am văzut că s-a făcut târziu şi nu mai vine. El s-a urcat în maşină şi am înţeles că au avut viteză mare, aşa am auzit şi eu după accident. Atât ştiu şi eu, că nu am văzut nimic altceva. Am văzut stâlpul şi eu astăzi dimineaţă, că aseară nu m-am putut uita că mi s-a făcut rău şi m-au luat la spital. Mă gândesc şi eu, după cum se spune că aveau 220 km/oră, or fi zis hai să vedem cât de tare merge, că altfel nu înţeleg... Ce mai pot face, l-am pierdut şi timpul înapoi nu-l mai putem da.”

În urma impactului puternic, întreaga zonă de jos a satului Buda a rămas fără curent electric, fiind afectată de ruperea reţelei de cabluri din zonă. Corpurile neînsufleţite ale celor doi tineri au fost preluate de cei de la medicină legală şi transportate la morga spitalului din Fălticeni, pentru efectuarea necropsiilor. Părinţii lui Daniel au ajuns şi ei la spital în timpul nopţii de miercuri, după ce li s-a făcut rău la aflarea cumplitei veşti. În urma verificărilor şi a măsurătorilor făcute la faţa locului, poliţiştii au concluzionat că vinovat de producerea accidentului se face Vlăduţ Maftei, de 20 de ani, care nu a adaptat viteza la condiţiile de drum şi vizibilitate. Ei au deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. O simplă plimbare cu maşina a curmat de această dată drumul a doi tineri harnici şi cuminţi, îndrăgiţi de cei din mica comunitate din Slătioara, care urmau peste câteva zile să plece din nou în străinătate, pentru a-şi croi un viitor.

Alte două accidente cu câte doi morţi au avut loc în ultima perioadă

Din păcate, acesta este al treilea accident cu doi morţi care se petrece în judeţul nostru, într-un interval relativ scurt de timp. Alţi doi tineri, din comuna Putna, au murit pe 4 septembrie, în condiţii asemănătoare. Şi în acel caz, tot viteza excesivă a luat două vieţi. Accidentul a avut loc la ieşirea din Putna, în dreptul porţii de intrare în localitate, când unul dintre tineri, aflat la volanul unui Audi pe care îl conducea cu viteză excesivă, a pierdut controlul direcţiei. Maşina a derapat şi s-a izbit cu o violenţă extremă cu partea laterală de un copac. Ambii tineri au fost găsiţi decedaţi, încarceraţi în maşină.

Pe data de 5 octombrie, doi bărbaţi din Poiana Stampei, unul de 43 de ani şi unul de 50 de ani, care se deplasau cu o autoutilitară, au murit în condiţii la fel de tragice. Maşina acestora, scăpată de sub control pe DN 2 E, pe raza comunei Cornu Luncii, s-a zdrobit sub un autotren.