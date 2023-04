Vineri, 7 Aprilie 2023 (15:36:53)

La Muzeul Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie (Galeria cu Bolți) a avut loc vineri, 7 aprilie 2023, vernisajul expoziției de pictură „Auzului meu vei da bucurie”. Este pentru prima dată când profesorul Horea Paștina, născut la Alba Iulia, dar stabilit la București, expune la Suceava.

Dr. Constantin-Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, a spus că profesorul Horea Paștina a adus la Suceava o expoziție „profund simbolică”. „Expoziția are și un titlu foarte poetic - <Auzului meu vei da bucurie>, titlu dat de criticul de artă Oliv Mircea, ce ne trimite fără doar și poate la sfințenia perioadei ce va să vină și îmi place să cred că expoziția se va bucura, și la Suceava, de mult succes. (...) Am editat și un catalog, o mărturie a acestei prime expoziții semnate de Horea Paștina la Suceava, mărturie care se datorează în mare măsură lui Oliv Mircea”, a completat, în deschiderea evenimentului, Constantin-Emil Ursu.

În albumul expoziției, dr. Emil Ursu a mai punctat: „Într-o expoziție cu simbolistică profund creștină, Horea Paștina pictează Lumina; uneori lumina lasă loc unor energii create care permit să se întrezărească întruparea unor forme geometrice sacre ce cuprind sau compun spații cu rol ritual... Toate cele ce se lasă văzute au o simetrie ce tinde spre perfecțiune, păstrând privitorul în lumea misterului”.

· „Horea Paștina are prea puține expoziții personale. Ar trebui să fie mult, mult mai cunoscut”

Criticul de artă Oliv Mircea a susținut o conferință despre semnificațiile și implicațiile operei pictorului Horea Paștina. „Este un vis împlinit - o expoziție Horea Paștina la Suceava. Mie mi se pare că pictorul Horea Paștina are prea puține expoziții personale. Ar trebui să fie mult, mult mai cunoscut, în toate grupurile artistice ale țării, în toate locurile unde arta plastică a reușit să creeze un public de elită, un public care înțelege pictura, înțelege ce se ascunde într-o afirmație care pare banală: Horea Paștina a fost studentul cel mai îndrăgit al profesorului Alexandru Ciucurencu. Nu este puțin lucru. Ca să te faci îndrăgit de un om de talia lui Alexandru Ciucurencu trebuie să reușești, să ai anvergură, să respecți principii care par a ține de intimitate, dar care de fapt te așază pe undeva unde lucrurile parcă se mișcă și te trag ele, după ele însele”, a continuat Oliv Mircea.

· „Nu am de spus mai mult și atunci adaug o altă lucrare, o altă lucrare, o altă lucrare...”

În timpul expunerii sale, criticul de artă Oliv Mircea a îndemnat publicul să răsfoiască catalogul expoziției „Auzului meu vei da bucurie” și să citească „modestul text-program pe care Horea Paștina îl pune în fruntea acestor lucrări”: „Argint e pe ape și aur în aer. Ascult și privesc: cerul și pământul. Cu privirea la cer. Cer cerul. Când eram copil, doream acolo, în depărtare, unde cerul se unea cu pământul, să ating cerul cu mâna. Precum în cer, așa și pe pământ. (...) Ascult și privesc. Auzului mei vei da bucurie. Nu am de spus mai mult și atunci adaug o altă lucrare, o altă lucrare, o altă lucrare. Picătură cu picătură, cu picătură... Trebuie văzut și auzit, un fel de vedere a ceea ce spune, pentru că aud: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mărește suflete al meu pe Domnul.”

· Ucenicie

Gândită în rezonanță cu evenimentele liturgice asociate sărbătorii Învierii Domnului, expoziția împlinește delicat discursul asumat de pictorul Horea Paștina. „Mă bucur că am ajuns cu această expoziție la Suceava. Când toți vorbeau de vremea rea din țară, eu am văzut atâta frumusețe și am simțit și multă bucurie în această călătorie. Mă bucur de tot ce am întâlnit în această călătorie, în care cerul cu pământul erau la un loc, în care descifrai destul de greu unde se oprește pământul și unde este cerul. Și mi s-a părut că imaginea aceasta, cu pânzele albe și ninsoarea de afară, este o bună potrivire, din care avem ce învăța. Decât să-mi spun că sunt profesor, mai bine-mi spun că sunt ucenic. Am fost ucenic împreună cu studenții mei și chiar această călătorie o socotesc ca o ucenicie, din care am multe de învățat. Mai adăugăm o lucrare, mai adăugăm o lucrare, mai adăugăm o lucrare... Mulțumesc pentru răbdare și mulțumesc pentru prezență, aici”, a spus maestrul Horea Paștina, la vernisaj.

· Pictorul este în aceeași măsură și teolog, și mistic

Criticul Oliv Mircea a mai adăugat că Horea Paștina ne vorbește, prin lucrările sale, despre o lumină esențială, o lumină care... indică drumul spre centru. „Dacă acceptăm că discursul său este monologic și totodată provocator dialogic, atunci acceptăm și că pictorul este în aceeași măsură și teolog, și mistic și că oferă mult mai mult decât mintea și sufletul privitorului poate primi”, a completat Oliv Mircea. Expoziția este deschisă până pe 4 iunie 2023 și face parte din programul „Paștele în Bucovina.”

Pictorul Horea Paştina s-a născut pe 13 septembrie 1946 la Alba Iulia şi a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” în 1973, secţia pictură, la clasa profesorului Alexandru Ciucurencu. Din 1974 a participat la diverse expoziţii, iar din anul 1977 a devenit membru al Uniunii Artiştilor Plastici, secţia pictură. Cofondator al grupului Prolog, împreună cu Paul Gherasim, Mihai Sârbulescu, Constantin Flondor, Cristian Paraschiv, expune atât în ţară, cât şi în străinătate (Bologna, Veneţia, Limassol, Paris, Bethonvilliers, Budapesta, Sofia, Atena, Londra, Ierusalim, Maastricht), obţinând în anul 2007 premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române.