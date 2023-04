Vineri, 7 Aprilie 2023 (13:22:16)

Marius Florin Mănălăcheoaiei, de 24 de ani, zis ”Mână”, nimeni altul decât adjunctul semiinterlopului Cătălin Cimpoiași, zis ”Cimpa”, va ajunge în arestul Poliției Suceava. Tribunalul Suceava a respins contestația depusă de ”Mână”, care dorea să ”întoarcă” decizia de la Judecătorie. Soluția dictată vineri este definitivă, astfel încât adjunctul lui ”Cimpa” are posibilitatea să se predea la poliție sau să aștepte să fie ridicat de acasă, dacă nu cumva s-a făcut nevăzut între timp. El a mai fost reținut pentru 24 de ore în urmă cu aproape două săptămâni, dar ulterior a fost eliberat. ”Mână” este cercetat penal pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Faptele pentru care a fost ”legat” s-au petrecut într-o perioadă în care ”Mână” se afla sub control judiciar și avea permisul anulat. În seara zilei de sâmbătă, 25 martie, în jurul orei 20.00, polițiștii de la Biroul Rutier Suceava au fost sesizați că pe strada Mircea Șeptilici, în apropiere de restaurantul Eden Garden, un autoturism avariat blochează o bandă de circulație.

La fața locului a fost identificat un VW cu avarii în partea din față în urma unui impact cu două plase de gard ale unui imobil și cu un copac. Cel de la volan nu mai era la fața locului, dar polițiștii aveau deja date despre cine a condus. Marius Florin Mănălăcheoaiei a fost identificat în scurt timp. Acesta a recunoscut verbal că el a condus mașina și că era singur în autoturism. În urma verificării cu etilotestul a rezultat că acesta avea concentrația de 0,87 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, după verificarea în bazele de date ale Poliției Române, a rezultat că acesta are permisul de conducere anulat.

Suspectul a fost condus la Spitalul Județean Suceava, Secția UPU, unde în prezența medicului de gardă i-a fost recoltată o probă biologică de sânge, refuzând ulterior recoltarea celei de a doua probe.

De asemenea, la sediul Poliției Municipiului Suceava, acesta a fost testat cu aparatul DRUG TEST, unde a ieșit pozitiv la metamfetamină.

Mănălăcheoaiei a refuzat ulterior să fie condus din nou la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge și urină care să confirme ori să infirme prezența substanțelor interzise în organism.

”Cimpa”, fiul său - Alexandru Cimpoiași, precum și Marius Florin Mănălăcheoaiei au fost implicați în vara anului trecut într-o altercație și l-au lovit pe un bărbat în fața unei săli de jocuri. În dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Suceava apar două părți vătămate pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe.