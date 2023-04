Vineri, 7 Aprilie 2023 (13:48:15)

Oamenii din zona de munte a județului Suceava care au avut nevoie de asistență medicală de urgență în ziua de 6 aprilie a.c. au fost transportați la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc și un caz la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud. Din cauza ninsorii și a viscolului, accesul către municipiul Suceava, respectiv către Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, a fost blocat, astfel că spitalele din zona de munte au fost nevoite să facă față situației.

Managerul Spitalului Municipal din Câmpulung Moldovenesc, dr. Adrian Cosinschi, a declarat, vineri, că în intervalul cât a fost avertizare de cod roșu, la unitatea medicală pe care o conduce au ajuns aproximativ 10 pacienți în stare gravă care au avut nevoie de asistență medicală de urgență, printre care și doi copii.

Un copil în vârstă de 8 ani, care a fost victima unui accident rutier în urma căruia a suferit multiple traumatisme grave, a fost stabilizat, intubat și transferat la Spitalul Județean Bistrița-Năsăud, iar de aici la Cluj-Napoca. Un alt copil, în vârstă de 1 an și jumătate, care a suferit arsuri de gradul 1 și 2 pe aproximativ 20% din suprafața corporală, a rămas la Câmpulung sub îngrijire și supraveghere medicală până la redeschiderea circulației, când a fost transferat la spitalul din Suceava. Spitalul din Bistrița-Năsăud a refuzat să-l primească deoarece nu dispune de chirurgie plastică și reparatorie pentru copii. Alți pacienți au ajuns la spitalul din Câmpulung Moldovenesc cu peritonită sau alte afecțiuni chirurgicale și a fost nevoie să fie operați. Dr. Cosinchi a declarat că spitalul a fost într-o situație dificilă deoarece nu are linie de gardă la pediatrie și obstetrică-ginecologie și nu avea nici toată medicația necesară pentru anestezie. „Mașina care ne aducea medicamentele era înzăpezită pe la Bacău, așa că am împrumutat ce aveam nevoie pentru anestezie de la spitalul din Vatra Dornei. Din fericire, avem medic ATI și secția este funcțională, iar după Paște își va începe activitatea și un al doilea medic ATI, care a promovat concursul”, a afirmat dr. Cosinschi.

Managerul Spitalului Municipal din Câmpulung Moldovenesc a mai spus că va solicita sprijinul autorităților județene și al DSP pentru a sprijini spitalele din zona de munte pentru ca în situații de criză, precum cea din 6 aprilie, acestea să aibă tot ceea ce este nevoie pentru a asigura intervențiile medicale. „Toată zona de munte poate face gardă ca un spital mare, ca cele din Fălticeni sau Rădăuți, dar avem nevoie de sprijinul DSP și de modalități de a atrage resursa umană către spitale mici”, a precizat dr. Cosinschi.