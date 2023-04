În săptămâna dedicată cupelor interne tot un El Clasico a ținut capul de afiș. Așa cum era și firesc, de altfel. Ce nu a fost firesc a fost scorul înregistrat pe Camp Nou. 4-0 pentru Madrid! Benzema a fost un adevărat tartor, a înscris toate cele 3 goluri din repriza secundă, adică un hat-trick pe terenul catalanilor, ceea ce, după cum ne informează gsp.ro, nu se mai întâmplase de pe vremea lui Pușkaș. Mai mult, pentru doar un milimetru sau doi, Benzema n-a fost dat autor și al golului din prima repriză, când a împins în plasă șutul deviat al lui Vinicius. Ar fi fost singurul jucător al Realului din istorie cu un poker pe Camp Nou. Ce jucător nepereche e acest francez și ce păcat că n-a existat înțelegere și bunăvoință la echipa națională, pentru a-l vedea în finala cu Argentina! Dincolo, la Barcelona, era omologul Lewandowski, câștigător moral al Balonului de Aur care nu s-a acordat, în primul an de pandemie, dar acesta a rămas pe sec, căci nu degeaba am spus că Benzema e nepereche. Super atacanți amândoi, dar francezul parcă e vrăjit. Evident, nu poate fi un meci luat ca reper, căci fotbalul e până la urmă un sport colectiv, dar dacă derulăm carierele celor doi, magia e la Benzema. Într-un sezon în care Barcelona părea că luase în sfârșit măsurile juste ale marei rivale, câștigând 4 meciuri din 5 (incluzând aici și amicalul din vara trecută), iată că vine acest ultim El Clasico și șterge totul cu buretele, întipărindu-se pe retină ca o ultimă impresie. Astfel, cele două mari cluburi își vor împărți trofeele interne, căci Barcelona va câștiga fără îndoială titlul (are 12 puncte avans, cu 11 etape rămase), în timp ce Realul e mai mult decât favorită să câștige Cupa Regelui, căci adversara din finală este Osasuna. Bineînțeles, madrilenii și-au refăcut moralul și pentru Liga Campionilor, competiția în care au ascendent asupra oricui. Aici clubul catalan e în suferință, nu degeaba spectatorii au scandat numele lui Messi în minutul 10, căci echipa n-a mai trecut de grupe de când a plecat argentinianul. Doar că în sezonul următor, ori cu el, ori fără el, s-ar putea ca Barcelona să nu mai pupe nici grupele, căci nu e glumă cu ancheta aia de corupție.