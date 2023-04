Vineri, 7 Aprilie 2023 (13:32:06)

Protestul fermierilor de la Vama Siret este în plină desfășurare, iar până la ora 13.00 nu s-au înregistrat nici un fel de incidente. Din datele Jandarmeriei Suceava, care monitorizează protestul, rezultă că marșul auto este format din 160 de utilaje. Coloana este urmată de aproximativ 290 de oameni care se deplasează pedestru. Ar fi vorba așadar de aproximativ 450 de protestatari, cifră care evident că poate suferi ușoare modificări.

Marșul auto se desfășoară pe aproximativ 10 kilometri, de la Peco Severin și până la intersecția cu localitatea botoșăneană Mihăileni.

”Nu am venit la această manifestare pentru că ne place să protestăm, noi nu vrem agricultură în stradă, vrem să fim respectați atât de București, cât și de Bruxelles, care trebuie să înțeleagă să nu își bată joc de fermierii români prin compensații derizorii. Cel puțin noi, fermierii, nu ne dorim un război agroalimentar între fermierii români și cei ucraineni. Ne dorim să facem agricultură, să ne vindem produsele la prețul corect. Am lucrat cu 6 lei per kilogram îngrășăminte, cu 10 lei motorina, noi nu putem să ne vindem produsele la prețuri care nu ne acoperă costurile”, este mesajul transmis de unul dintre protestatari.