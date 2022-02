Marţi, 8 Februarie 2022 (17:03:47)

La scurt timp după convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Suceava, pentru eliberarea din funcția de viceprimar a reprezentantului USR, Teodora Munteanu, a venit și o reacție a acesteia:

„Nu mă surprinde proiectul și referatul primarului Ion Lungu prin care acesta solicită Consiliului Local Suceava eliberarea mea din funcția de viceprimar.

Asigurarea unei majorități alături de PNL în Consiliul Local Suceava nu s-a confundat niciodată, în viziunea mea și a USR, cu acordarea unui cec în alb către actuala administrație. Când am decis, alături de colegii mei, să formăm o majoritate alături de PNL, am făcut-o pentru sprijinirea reformelor atât de necesare municipiului. Nu am semnat vreo alianță formală, nu am tranzacționat funcții sau beneficii și, mai ales, nu ne-am vândut sufletul și idealurile pentru postura călduță de aplaudac comod și disciplinat.

Sunt consecventă cu principiile mele, la fel cum sunt consecventă cu promisiunile adresate cetățenilor. Le-am promis că voi acționa cu celeritate pentru rezolvarea sesizărilor lor. Nu doar că am redirecționat către serviciile de specialitate numeroasele sesizări primite de la cetățeni, ci m-am implicat direct în rezolvarea acestora. Mi-am depășit atribuțiile neignorând doleanțele concetățenilor mei? Să nu uităm că, înainte de a fi un vremelnic ocupant al funcției de viceprimar, sunt în primul rând un ales local. Dacă mi-am depășit atribuțiile de viceprimar, atunci înseamnă că mi-am făcut bine treaba! Nu am nici cea mai mică intenție să închid ochii la nicio problemă a locuitorilor Sucevei, chiar cu riscul de a fi <eliberată> formal de aceste responsabilități.

Îi asigur atât pe politicienii locali, dar mai ales pe dragii mei concetățeni că, deși până acum am combătut în spatele ușilor închise tot felul de proiecte discutabile, recunoscute ca atare și retrase de pe ordinea de zi a Consiliului Local, poate este timpul ca același deznodământ să fie obținut cu mai multă transparență și mai puțină diplomație și eleganță”, a transmis Teodora Munteanu, care consideră că „raportul incriminatoriu” atașat proiectului de hotărâre privind îndepărtarea sa din funcție „reprezintă un adevărat motiv de mândrie și un meritat laudatio al activității în sprijinul sucevenilor”.

Ședința extraordinară de Consiliu Local va avea loc vineri, 11 februarie, începând cu ora 09.00, iar pentru ca proiectul inițiat de primar să treacă sunt necesare 16 voturi, adică două treimi din totalul consilierilor, mult mai multe decât în cazul aprobării bugetului municipalității pentru un an de zile.