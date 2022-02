Cadou inedit

Un service auto din Suceava, specializat pe mașini cu tracțiune integrală 4X4, a livrat un cadou deosebit unui băiețel în vârstă de 4 ani, în urma unui clip care a devenit viral pe Tik-Tok, clip care a adunat în doar o singură zi un milion de vizualizări.

Cristian Șuiu, managerul firmei sucevene Off Road Max, ne-a povestit cum printre “tancurile” din service-ul său din Șcheia, din spatele reprezentanței Toyota, a apărut o mașinuță de jucărie.

Totul a plecat, spune Cristi, de la un eveniment spontan pe pârtia Râușor, situată la aproximativ 30 de kilometri de Hațeg (județul Hunedoara), unde managerul firmei din Suceava se afla pentru a ridica o mașină de la doi dintre clienții săi, cunoscuții frați Sterp, Culiță și Iancu.

În timp ce-i aștepta pe cei doi frați înconjurați de admiratori pe pârtie, Cristian Șuiu asculta muzică la mașina sa, un Nissan Patrol pe care a pus unul dintre cele mai performante sisteme audio: “Muzica era la un volum mai ridicat, iar la un moment dat am observat în parcare o familie cu un copil mic, care a început să danseze. Am deschis portiera, iar cel mic a continuat să se miște pe ritm. Am deschis telefonul și am filmat pentru că era simpatic de tot puștiul. Ulterior, am discutat puțin cu părinții și am postat video-ul pe contul nostru de Tik-Tok. Într-o singură zi a adunat un milion de vizualizări”.

Printre sutele de comentarii, Cristian Șuiu a primit unul, a doua zi, și de la mama copilului, care i-a spus că băiețetul, pe numele Saul, cere întruna să asculte acea melodie pe care a auzit-o din mașina cu numere de Suceava.

“Ne pune să le arătăm tuturor videoclipul cu el și merge chiar și la străbunicile lui și le pune să asculte melodia”

“El (n.r.- Saul) de duminică ne pune să le arătăm tuturor videoclipul cu el și merge chiar și la străbunicile lui și le pune să asculte melodia. Tati este foarte mândru, pentru că și el iubește enorm de mult offroad-ul, iar mami nu își mai încape în piele de mândrie. Vă mulțumim mult pentru buna dispoziție pe care ați adus-o în casa noastră și sperăm ca măcar o dată drumurile noastre să se mai întâlnească”, a mai trimis un mesaj mama lui Saul.

Managerul Off Road Max a decis atunci că trebuie să se reîntâlnească cu Saul:

“Ideea cadoului a venit după o discuție cu asociatul meu. Am decis să luăm o mașinuță de copii și o să transformăm în stilul nostru. S-a lucrat la acest proiect mai multe zile, cu multă bucurie, mai ales că nici unul dintre noi nu a avut așa o jucărie când era mic. Saul ne-a cucerit definitiv și am decis că trebuie să facă parte din echipa noastră.

Așadar, am pregătit o mașinuță pentru primul membru al Kid’s Team Off Road Max.”

“O surpriză uriașă, care l-a impresionat atât de mult, încât vorbește și în somn despre ea!”

Ștefan și Alin, doi dintre membrii echipei de la service-ul auto din Șcheia, au transformat mașinuța într-o săptămână: lumini/proiectoare noi, sistem audio nou – difuzoare Audison pe două căi (încorporate într-o incintă nouă), girofar/flash-uri, goarnă cu tot felul de sunete, sonerie de retur, acumulatori în plus.

Iar două săptămâni mai târziu, mai mulți membri ai service-ului auto au plecat spre Hunedoara, să-i facă lui Saul cel mai cel cadou. Pe lângă mașinuța transformată, cei de la Off Road Max au pregătit pentru micul lor prieten și un set de hăinuțe personalizate.

„O surpriză uriașă, care l-a impresionat atât de mult pe Saul, încât vorbește și în somn despre ea!”, a scris ulterior pe contul ei de Facebook Bianca, mama lui Saul.

Iancu Sterp a postat și el pe Facebook: “Încă un copil făcut fericit de echipa Off Road Max (pe lângă mine)!” De altfel, Iancu a fost personal alături de echipa de la Suceava acasă la Saul.

Ce s-a întâmplat la Hunedoara, bucuria lui Saul, dar și a părinților lui, reacția fraților Culiță și Iancu Sterp, primii care au văzut mașinuța, toate astea le poți vedea într-un video postat pe canalul de YouTube al celor de la Off Road Max, canal care numără deja mii de abonați.