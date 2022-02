Evident că din cauza abundenței de transmisii pe TVR și Eurosport, dar mai ales din cauza concurenței alcătuite din fotbal, snooker, handbal, tenis etc., nu pot prinde chiar toate întâmplările care ar merita văzute live, iar asta încă de la început, când încă nu e mare înghesuiala, darămite în zilele următoare, când programul Jocurilor Olimpice devine tot mai dens... Pot însă spune că am avut și ceva noroc, prinzând de fiecare dată live în probele de patinaj vitezăcursele care s-au terminat cu recorduri olimpice, 3 cu totul. Cel mai mult m-a impresionat olandeza(doar nu vă așteptați să rețin și numele celor cu care mă întâlnesc maximum o dată la 4 ani!) care a câștigat ieri, la patinaj viteză, medalia de aur, stabilind și un nou record olimpic, în probade 1500 de metri. Extraordinar e faptul că ea câștigase aurul și acum 16 ani, pe când avea doar 19!,... iar de atunci încoace a tooot cules medalii, ajungând la un total de 12, dintre care 6 de aur, 5 de argint și un bronz! Hai, vă dau și numele: Ireen Wust, dar sigur n-o să-l țineți minte, dacă nu sunteți chiar pasionat de patinaj. Dacă am amintit și de recorduri, trebuie arătat și faptul că între recordurile mondiale și cele olimpice este adesea o diferență enormă, de secunde bune, în favoarea celor mondiale, chiar și în probele relativ scurte, cum e cea de 1500 m despre care am vorbit. Explicația ar fi că e greu să îți atingi vârful de formă chiar atunci, în cele câteva zile ale Olimpiadei. Am mai urmărit probe din sportul ăla anapoda, de short track (patinaj viteză pe pista scurtă) unde, mai ales la ștafetă, descalificările sunt mai dese decât cursele terminate normal. Continui să susțin că ăsta nu-i sport, ci o bazaconie. Cum tot așa mi se pareschiul ăla pe guguloaie de zăpadă, dar printre care mai ai de sărit și de pe niște trambulinuțe, făcând și figuri în aer! Tâmpealăpe față: trebuie și viteză, și echilibru, ba să faci și balet în zbor! Cumnu pot pricepe de ce la sărituri cu schiurile se punctează și tehnica: păi dacă sar mai mult decât tine, nu-i de la sine înțeles că am tehnica mai bună!?